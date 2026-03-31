Génesis Suero: “Me decían que yo era muy vieja”

Habla sobre su experiencia en el Miss República Dominicana 2019, donde enfrentó críticas por su edad

En una entrevista de Iván Ruiz,Génesis Suero, comparte su inspiradora trayectoria de vida y los desafíos que ha superado para destacar en su carrera profesional.

Génesis relata sus primeros años en Barahona y cómo emigró a los 13 años a los Estados Unidos junto a su padre.

Habla sobre su experiencia en el Miss República Dominicana 2019, donde enfrentó críticas por su edad (27 años en aquel entonces), siendo etiquetada erróneamente como «muy vieja» para competir.

Reflexiona sobre la difícil separación de sus padres, la depresión profunda que sufrió su madre y cómo, a pesar de las dificultades y la distancia durante años, logró mantener una relación cercana con ellos y una visión positiva de la vida.

Se destaca su evolución desde el mundo de los reinados y la televisión (Nuestra Belleza Latina) hasta su presente como agente inmobiliaria y su participación en la serie Owning Manhattan de Netflix.

El programa incluye un segmento divertido donde Génesis realiza un «casting» hipotético para el Show del Mediodía, demostrando su carisma y versatilidad frente a las cámaras.