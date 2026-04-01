“Está soltera… pero pronto abrirá la puerta de su corazón”, revela Génesis Suero

Génesis confiesa que actualmente está soltera, aunque admite que está enfocada en sus proyectos y que, en el futuro, estará abierta a que alguien llegue a su corazón.

Génesis Suero comparte anécdotas sobre su amistad con Giro, a quien conoció durante su etapa en Miss República. Destacan cómo han mantenido una relación de apoyo mutuo a lo largo de los años, incluso durante la pandemia y en su transición a los Estados Unidos.

Génesis confiesa que actualmente está soltera, aunque admite que está enfocada en sus proyectos y que, en el futuro, estará abierta a que alguien llegue a su corazón.

La entrevista explora su faceta como agente inmobiliaria en Nueva York. Génesis destaca su participación en un reality show sobre bienes raíces, donde utilizó el humor como herramienta para conectar con la audiencia y enseñar el proceso de compra de viviendas de una manera entretenida.

Se discute la competitividad en el mercado inmobiliario de Nueva York, descrito como una «cuna de leones», y cómo ella ha logrado destacar gracias a su disciplina y autenticidad.