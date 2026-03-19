El talento de Color Visión brilla en los Premios Soberano 2026

Estos premios no solo celebran a los talentos, sino la visión de un canal que apuesta por la producción nacional de calidad y el respeto al público

La 41ª edición de los Premios Soberano no fue solo una fiesta para el arte dominicano, sino una consagración histórica para Color Visión (Canal 9). Se reafirmó la posición como «la casa de las estrellas» al acaparar los premios más importantes de la noche, culminando con la máxima distinción de la gala: El Gran Soberano.

Jochy Santos es el Gran Soberano

El momento cumbre: Jochy Santos es el Gran Soberano

El clímax de la noche llegó cuando el nombre de Jochy Santos resonó en todo el Teatro Nacional. El comunicador y humorista, pieza clave de la programación del canal, se alzó con el Gran Soberano 2026. Este galardón premia una trayectoria impecable y una capacidad de renovación que lo mantiene como el favorito de todas las generaciones. Además, Jochy también se llevó la estatuilla como «Presentador de TV», sellando una noche doblemente histórica para él.

Un barrido en las categorías estelares:

El éxito de Color Visión se sintió en cada bloque de la premiación, demostrando que su parrilla domina todas las áreas del entretenimiento y la información:

periodismo de altura

Periodismo de altura: «El Informe con Alicia Ortega» se impuso nuevamente como el mejor «Programa de Investigación», validando el compromiso del canal con la verdad y el rigor informativo.

La «telerealidad» sigue siendo el pulso de la familia dominicana

La tradición del mediodía: El icónico «El Show del Mediodía» ganó en la categoría de «Programa Diario de Entretenimiento», confirmando que la «telerealidad» sigue siendo el pulso de la familia dominicana.

«Mejor Programa de Humor» con «El Show de Raymond y Miguel»

Los reyes del humor: Raymond Pozo y Miguel Céspedes ratificaron su vigencia absoluta al obtener la estatuilla por «Mejor Programa de Humor» con «El Show de Raymond y Miguel».

La ternura y educación de Sofia Globitos fueron premiadas

Calidad para los niños: La ternura y educación de Sofia Globitos fueron premiadas en el renglón de «Programa Infantil», destacando la diversidad de contenidos de la planta.

La comunicadora Ivana Gavrilovic resultó ganadora en la categoría Programa Temático de Entretenimiento

Programa Temático de Entretenimiento La comunicadora Ivana Gavrilovic resultó ganadora en la categoría Programa Temático de Entretenimiento. El galardón fue otorgado por su espacio televisivo “Protagonistas con Ivana”, el cual había sido nominado por segundo año consecutivo en ese renglón.

Color Visión es una vez más el gran triunfador de la noche

Con el Gran Soberano en manos de Jochy Santos y una lluvia de estatuillas en las categorías principales, Color Visión es una vez más el gran triunfador de la noche. Estos premios no solo celebran a los talentos, sino la visión de un canal que apuesta por la producción nacional de calidad y el respeto al público.