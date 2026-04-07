El Legado Dominicano de Jenny Polanco y su Impacto en la Moda

El ADN de la marca reside en su conexión con los artesanos locales, utilizando técnicas y materiales auténticamente dominicanos (como el ámbar) que cuentan una historia en cada prenda.

Dafne De Frías de Polanco, directora de marketing de la casa de modas Jenny Polanco habla del legado imperecedero de la diseñadora dominicana, quien falleció pero dejó una huella profunda en la identidad cultural del país.

Jenny Polanco fue una figura disruptiva en la moda, cuya propuesta no se basaba en tendencias pasajeras, sino en la preservación y exaltación de la dominicanidad. Sus diseños se enfocan en la atemporalidad y el valor emotivo de las piezas.

El ADN de la marca reside en su conexión con los artesanos locales, utilizando técnicas y materiales auténticamente dominicanos (como el ámbar) que cuentan una historia en cada prenda.

Dafne explica cómo la marca ha dado el salto a Coral Gables, Miami, buscando llevar este «lujo caribeño» a un mercado global bajo el liderazgo de Carla Polanco, hija de Jenny, quien continúa el sueño de su madre.

Tras el fallecimiento de la diseñadora, la familia creó la Fundación Jenny Polanco para capacitar a jóvenes artesanos, asegurando el relevo generacional y evitando que las tradiciones artesanales dominicanas se pierdan.

Y la primicia es una nueva colección que incluye, por primera vez, una cápsula de novias pensada para el clima tropical.