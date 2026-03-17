Doble golpe en Cuba: Fuerte sismo sacude el oriente de la isla en medio de apagón generalizado

La región oriental de Cuba fue sorprendida este domingo por un potente sismo de magnitud 6.0 (precedido por uno de 5.8), complicando la ya crítica situación humanitaria de una población que permanece a oscuras tras la caída del Sistema Eléctrico Nacional.

Un fuerte sismo de magnitud 6.0, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sacudió el sureste de Cuba el domingo 10 de noviembre de 2024, generando alarma en las provincias de Santiago de Cuba y Granma. El movimiento telúrico ocurrió en un momento de extrema vulnerabilidad, mientras la isla intentaba recuperarse de un apagón generalizado y los estragos del huracán Rafael.

Puntos clave del suceso:

Epicentro y Magnitud: El sismo principal se localizó a unos 35 kilómetros de la costa de Bartolomé Masó, en la provincia de Granma, a una profundidad de 14 kilómetros.

El sismo principal se localizó a unos 35 kilómetros de la costa de Bartolomé Masó, en la provincia de Granma, a una profundidad de 14 kilómetros. Sin Alerta de Tsunami: El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de EE. UU. confirmó que no existía amenaza de olas gigantes tras el temblor.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de EE. UU. confirmó que no existía amenaza de olas gigantes tras el temblor. Daños Materiales: Reportes preliminares indican deslizamientos de tierra y afectaciones en viviendas y tendido eléctrico en zonas como Pilón y Santiago de Cuba.

Reportes preliminares indican deslizamientos de tierra y afectaciones en viviendas y tendido eléctrico en zonas como Pilón y Santiago de Cuba. Crisis Energética: Al momento del sismo, millones de cubanos se encontraban sin servicio eléctrico debido a una nueva desconexión total del sistema, lo que dificultó la comunicación y la respuesta inmediata ante la emergencia.

Un escenario de «tormenta perfecta»

La población cubana enfrenta semanas de crisis ininterrumpida. El sismo se suma a los daños dejados por el huracán Rafael, que impactó el occidente de la isla pocos días antes, y a la inestabilidad crónica de las centrales termoeléctricas.