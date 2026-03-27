Dirigente comercial llama a evitar especulación con los precios

Dirigente comercial llama a evitar especulación con los preciosMarino Calderón, secretario general del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones, advierte que los importadores cuentan con existencias para cuatro a seis meses y que el dólar débil compensa el alza en fletes

Santo Domingo.– El secretario general del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones (CNCP), Marino Calderón, llamó a los afiliados de esa organización, al comercio en general y a los empresarios a evitar aumentos injustificados en los precios de los productos, al considerar que no existen condiciones que los sustenten en el corto plazo.

Durante su participación en el programa A Diario, que se transmite por la emisora Space 89.3 FM, Calderón insistió en que “no es tiempo de especulación”, sino de actuar con responsabilidad frente a la población, en especial los sectores más vulnerables.

El dirigente explicó que, pese al incremento en los costos de fletes internacionales, los importadores aún cuentan con márgenes que permiten mantener la estabilidad de los precios. Indicó que muchos comerciantes tienen inventarios adquiridos con antelación suficiente para cubrir entre cuatro y seis meses, lo que reduce la presión inmediata para aplicar alzas

“En este momento no hay razones para subir los precios. Puede que en el futuro haya ajustes, pero ahora mismo no se justifica”, sostuvo.

Calderón señaló además que factores como la devaluación del dólar frente a otras monedas han contribuido a abaratar ciertos productos en los mercados internacionales, lo que compensa parcialmente el aumento en los costos logísticos.

En ese contexto, reiteró su llamado a los distintos actores del sector comercial a evitar prácticas especulativas que puedan afectar el bolsillo de los consumidores.

“Le estamos haciendo un llamado tanto a los industriales como a los comerciantes: este no es momento de especular, sino de llevar tranquilidad al pueblo dominicano”, expresó.

El representante del CNCP también abogó por un mayor seguimiento a la evolución de los precios y por la coordinación entre el sector privado y las autoridades, a fin de prevenir distorsiones en el mercado.

En ese sentido, destacó la importancia de que el Ministerio de Agricultura gestione de manera oportuna los permisos de importación, para evitar escasez de productos esenciales como ajo, papa y cebolla, lo que podría generar aumentos de precios.

Calderón indicó que los procesos de importación pueden tardar entre ocho y diez semanas, por lo que la planificación resulta clave para garantizar el abastecimiento y la estabilidad del mercado.

Asimismo, consideró necesario fomentar una mayor educación del consumidor, de manera que este pueda comparar precios y tomar decisiones informadas, contribuyendo así a regular el mercado a través de la oferta y la demanda.

El dirigente situó sus advertencias en el contexto internacional actual, marcado por la tensión geopolítica entre Estados Unidos, Irán e Israel en el Medio Oriente, un escenario que ha generado incertidumbre en los mercados energéticos y en las cadenas de suministro globales.

Explicó que este conflicto podría impactar en el mediano plazo los costos del petróleo, los fletes y las materias primas, lo que eventualmente sí tendría incidencia en los precios de importación.

No obstante, insistió en que esos efectos aún no se reflejan de forma directa en los productos que actualmente se comercializan en el país.

“Hay un ambiente internacional complejo, pero los inventarios actuales y las condiciones del mercado no justifican aumentos inmediatos”, afirmó.

Aunque reconoció que algunos productos han registrado alzas, reiteró que estas no responden, en todos los casos, a factores estructurales del comercio de importación.

“Hay productos que incluso han bajado de precio. Por eso entendemos que no se justifica que otros suban sin una razón real”, indicó.

Las declaraciones de Calderón se producen en un contexto de preocupación ciudadana por el costo de la vida, mientras el panorama internacional continúa evolucionando y podría generar presiones inflacionarias en los próximos meses.