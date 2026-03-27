DIGESETT activa operativo «Ruta Cero» para frenar accidentes durante Semana Santa

La Altagracia, una de las zonas de mayor flujo vehicular del país debido a la importancia religiosa de la Basílica de Higüey y el tránsito masivo hacia los polos turísticos de Punta Cana y Bávaro

Con el objetivo de reducir al mínimo la siniestralidad vial durante el asueto de la Semana Mayor, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) lanzó oficialmente en el municipio de Higüey el programa preventivo «Ruta Cero».

Esta iniciativa busca reforzar la vigilancia en los puntos críticos de la provincia La Altagracia, una de las zonas de mayor flujo vehicular del país debido a la importancia religiosa de la Basílica de Higüey y el tránsito masivo hacia los polos turísticos de Punta Cana y Bávaro.

Operativo «Ruta Cero»:

Incremento de la Vigilancia: Se han desplegado unidades adicionales en las principales vías de acceso y salida de Higüey, incluyendo la Autovía del Este y la carretera Mella, para supervisar el cumplimiento de los límites de velocidad.

Controles de Alcoholemia: Los agentes realizarán pruebas preventivas para detectar conductores bajo los efectos del alcohol, una de las causas principales de colisiones durante este feriado.

Fiscalización de Motoristas: Se pondrá especial énfasis en el uso del casco protector y en evitar el transporte de más de dos personas en motocicletas, así como la restricción de menores de edad en este tipo de vehículos.

Asistencia Vial: «Ruta Cero» no solo busca fiscalizar, sino también asistir a los conductores que presenten fallas mecánicas en las carreteras, trabajando en coordinación con las unidades de Asistencia Vial del MOPC.

El director regional de la DIGESETT en la zona Este hizo un llamado a la ciudadanía para que actúe con responsabilidad. «Nuestra meta es que cada dominicano que salga de su hogar pueda regresar sano y salvo. ‘Ruta Cero’ es un compromiso compartido entre la autoridad y el ciudadano para que esta Semana Santa 2026 no deje luto en nuestras familias», expresaron las autoridades durante el lanzamiento.

El operativo se mantendrá activo durante toda la semana, intensificándose a partir del Jueves Santo, cuando se espera el mayor desplazamiento de vacacionistas hacia la región Este del país.