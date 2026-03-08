Día Internacional de la Mujer: igualdad en construcción

La memoria de la lucha femenina nos recuerda que la igualdad es un derecho, no un privilegio

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, es una fecha que recuerda la lucha histórica de millones de mujeres en todo el mundo por la igualdad de derechos, la justicia y el reconocimiento de su papel en la sociedad. Esta jornada no es una celebración aislada, sino un llamado a reflexionar sobre los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten en materia de equidad de género, oportunidades laborales, acceso a la educación y respeto a la diversidad.

Raíces de la conmemoración

El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en las manifestaciones obreras de principios del siglo XX, cuando mujeres trabajadoras alzaron su voz contra las condiciones de explotación y exigieron mejores salarios, reducción de jornadas y derecho al voto. Desde entonces, la fecha oficializada por la ONU en 1975, se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza, recordándonos que la igualdad no es un privilegio, sino un derecho fundamental.

Hoy, más que nunca, es necesario reconocer el aporte de las mujeres en todos los ámbitos: en la ciencia, la política, el arte, la economía y en la vida cotidiana. Su liderazgo, creatividad y compromiso son pilares para construir sociedades más justas e inclusivas.

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer es reafirmar el compromiso colectivo de seguir trabajando por un mundo donde todas las personas, sin importar su género, tengan las mismas oportunidades de crecer y aportar.

Es un recordatorio de que la igualdad no se alcanza en un solo día, sino con acciones constantes que transformen nuestra realidad.