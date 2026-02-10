Darian Vargas: “El primer trabajo de mi mamá fue exprimir limones”

Su madre tuvo que repetir el bachillerato completo a los 40 años porque sus documentos se perdieron. A pesar de estudiar en la universidad, descubrió que su verdadera vocación eran los negocios y finalmente abrió un minimarket.

Darian Vargas destaca la felicidad de su infancia en Sosúa, a pesar de las limitaciones económicas, y cómo creció rodeado de personas brillantes: su madre Dulce María al Monte, su abuela Casilda de la Cruz, y su tío Ali al Monte.

Darian relata una anécdota emotiva sobre su abuela, quien vendía helados y se negaba a recibir dinero de un narcotraficante, mostrando su gran dignidad y valores.

Su madre tuvo que repetir el bachillerato completo a los 40 años porque sus documentos se perdieron. A pesar de estudiar en la universidad, descubrió que su verdadera vocación eran los negocios y finalmente abrió un minimarket.

La madre de Darian aconseja a los jóvenes que «se vayan al paso» y no intenten «llevarse el mundo por delante,» ya que el cementerio «no espera a nadie.»

Darian e Iván Ruiz discuten la problemática de la construcción desordenada en la República Dominicana, especialmente en zonas fértiles como Constanza y Moca, y la posible construcción de edificios en el Estadio Quisqueya.