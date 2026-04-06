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    Con los efectos de la vaguada se prevén aguaceros dispersos

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    Estas precipitaciones disminuirán al iniciar la noche, cuando se prevén aguaceros dispersos en poblados próximos a la costa Sur del país.

    Durante las horas matutinas, esperamos un cielo con nubes dispersas en gran parte del territorio nacional e incrementos nubosos aislados que darán lugar a chubascos pasajeros y débiles en poblados de la costa Sur del país.

    En horas de la tarde, los efectos de la vaguada que aun afecta las condiciones del tiempo sobre la nación y la humedad aportada por el viento del este/sureste, ocasionarán incrementos nubosos notables que descargarán fuertes aguaceros acompañados tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en provincias como: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

    Estas precipitaciones disminuirán al iniciar la noche, cuando se prevén aguaceros dispersos en poblados próximos a la costa Sur del país.

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    Durante las horas matutinas, esperamos un cielo con nubes dispersas en gran parte del territorio nacional e incrementos nubosos aislados que darán lugar a chubascos pasajeros y débiles en poblados de la costa Sur del país.

    En horas de la tarde, los efectos de la vaguada que aun afecta las condiciones del tiempo sobre la nación y la humedad aportada por el viento del este/sureste, ocasionarán incrementos nubosos notables que descargarán fuertes aguaceros acompañados tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en provincias como: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

    Estas precipitaciones disminuirán al iniciar la noche, cuando se prevén aguaceros dispersos en poblados próximos a la costa Sur del país.

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