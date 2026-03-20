¿Cómo será recordado Chuck Norris?

Un ícono que traspasó la pantalla para convertirse en un concepto de fuerza absoluta

Este jueves murió el actor estadounidense Chuck Norris a los 86 años. Estaba internado en Hawái tras sufrir una «emergencia médica». La noticia fue confirmada por su cuenta de Instagram personal.

«Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana [jueves].Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza», introduce el comunicado subido a su cuenta de Instagram este viernes por la mañana.

Chuck Norris será recordado como una de las figuras más emblemáticas del cine de acción de los años 80 y 90. Su legado se cimentó a través de películas que definieron el género y su posterior éxito en la televisión.

Algunos considerán que su legado es una mezcla fascinante entre un atleta de élite real y un semidiós de la cultura pop cómo que quedará grabado en la memoria colectiva:

pionero de las artes marciales

1. El pionero de las artes marciales

Antes de los memes, Chuck fue un competidor feroz. Será recordado como uno de los grandes responsables de popularizar el karate en Occidente durante los años 60 y 70.

Fue siete veces campeón mundial de karate profesional.

Es el primer occidental en alcanzar el cinturón negro de octavo grado en Taekwondo.

Creó su propio estilo de lucha: el Chun Kuk Do.

cordell walker

2. El rostro de la justicia (y el «action hero»)

Para toda una generación, Chuck es Cordell Walker. Su serie Walker, Texas Ranger definió la televisión de los 90, consolidando su imagen de hombre de pocas palabras y patadas giratorias infalibles. En el cine, cintas como Missing in Action o su épico enfrentamiento contra Bruce Lee en el Coliseo Romano (Way of the Dragon) son pilares del cine de acción.

el primer gran mito de la era de internet

3. El primer gran mito de la era de internet

Quizás su legado más curioso sea el de los «Chuck Norris Facts». Norris fue el protagonista del primer fenómeno viral masivo que convertía a una persona real en un ser mitológico.

Se le recordará como el hombre que «no duerme, espera», o que «contó hasta el infinito… dos veces».

Este fenómeno lo transformó de un actor de acción en un símbolo universal de invencibilidad y resiliencia.

un ejemplo de longevidad y disciplina

4. Un ejemplo de longevidad y disciplina

Incluso pasados los 80 años, Chuck Norris sigue siendo un referente de salud y buena forma física. Su imagen está ligada a un estilo de vida disciplinado, alejado de los escándalos típicos de Hollywood, y enfocado en la filantropía (especialmente con su fundación Kickstart Kids).

Chuck Norris será recordado como el único hombre capaz de unir el respeto técnico de las artes marciales con el humor surrealista del internet moderno. Un ícono que traspasó la pantalla para convertirse en un concepto de fuerza absoluta.