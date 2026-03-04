¿Cómo afecta el conflicto de Irán a la economía dominicana?

Se aborda la preocupación por el alto subsidio al sector eléctrico y a los combustibles, lo que presiona las finanzas públicas y podría desviar recursos de la inversión pública.

Antonio Ciriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo discute varios temas económicos relevantes para la República Dominicana

Se explica que la inflación se calcula como un promedio, y que el peso de los alimentos en la canasta básica impacta más a los grupos de bajos ingresos. La metodología actual para medir la inflación no refleja la dinámica social rápidamente cambiante, ya que la canasta básica se actualiza solo cada 10 años.

Ciriaco elogia el incremento de la inversión pública, que ha mejorado el desempeño económico del país en un contexto de incertidumbre internacional.

Se aborda la preocupación por el alto subsidio al sector eléctrico y a los combustibles, lo que presiona las finanzas públicas y podría desviar recursos de la inversión pública.

Se analiza la capacidad del país para enfrentar posibles efectos de conflictos bélicos, destacando la importancia de las reservas del gobierno como medida conservadora ante la volatilidad internacional.