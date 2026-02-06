Comediante en Rusia es condenado a 5 años de cárcel por un chiste

El caso es parte de una serie de sentencias en Rusia donde personas han enfrentado cargos por expresiones consideradas “ofensivas” hacia el Ejército o temas sensibles tras la aprobación de leyes de censura desde 2022

El comediante Artemy Ostanin fue condenado a 5 años y nueve meses de cárcel tras ser hallado culpable de “incitar al odio” por un chiste sobre un veterano de guerra con discapacidad y otra broma sobre religión, en un contexto de represión a críticas al Ejército mientras Rusia lucha en Ucrania.

Ostanin, de 29 años, fue también multado con unos 300 000 rublos (aprox. US$ 3 900) tras un juicio en Moscú que siguió a la viralización de su rutina humorística —que nacionalistas y blogueros militares consideraron ofensiva— por los comentarios sobre un veterano sin piernas y otra broma sobre Jesucristo.

El caso es parte de una serie de sentencias en Rusia donde personas han enfrentado cargos por expresiones consideradas “ofensivas” hacia el Ejército o temas sensibles tras la aprobación de leyes de censura desde 2022, poco después de iniciada la guerra contra Ucrania.

El humorista negó que su broma hiciera referencia directa al conflicto actual y afirmó que su intención no fue insultar.