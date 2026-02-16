Solo se prevén algunas lluvias de débiles a localmente moderadas durante horas matutinas

El COE descontinúa el nivel de alerta verde para 10 provincias, debido a que el informe del INDOMET, establece que luego del debilitamiento del frente frío, ingresará una masa de aire más seca y estable, asociada a un sistema de alta presión, que reducirá las precipitaciones sobre el país.

Sin embargo, solo se prevén algunas lluvias de débiles a localmente moderadas durante horas matutinas.

Las provincias que ya no está en alerta verde son:

Espaillat

Duarte

Samaná

María Trinidad Sánchez

Hermanas Mirabal

El Seibo

Puerto Plata

San Pedro de Macorís

Hato Mayor

La Altagracia

De igual forma, en la Costa Atlántica, los operadores de las frágiles, pequeñas y mediana embarcaciones deben navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por oleaje anormal.

Asimismo, en la Costa Caribeña, específicamente en la porción suroeste, desde isla Beata (Pedernales) hasta playa Paraíso (Barahona) los operadores de las frágiles, pequeñas y mediana embarcaciones deben navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por oleaje anormal.