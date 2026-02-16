Más Contenido

    COE descontinúa el nivel de alerta verde para 10 provincias

    Solo se prevén algunas lluvias de débiles a localmente moderadas durante horas matutinas

    El COE descontinúa el nivel de alerta verde para 10 provincias, debido a que el informe del INDOMET, establece que luego del debilitamiento del frente frío, ingresará una masa de aire más seca y estable, asociada a un sistema de alta presión, que reducirá las precipitaciones sobre el país.

    Sin embargo, solo se prevén algunas lluvias de débiles a localmente moderadas durante horas matutinas.

    Las provincias que ya no está en alerta verde son:

    Espaillat
    Duarte
    Samaná
    María Trinidad Sánchez
    Hermanas Mirabal
    El Seibo
    Puerto Plata
    San Pedro de Macorís
    Hato Mayor
    La Altagracia

    De igual forma, en la Costa Atlántica, los operadores de las frágiles, pequeñas y mediana embarcaciones deben navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por oleaje anormal.

    Asimismo, en la Costa Caribeña, específicamente en la porción suroeste, desde isla Beata (Pedernales) hasta playa Paraíso (Barahona) los operadores de las frágiles, pequeñas y mediana embarcaciones deben navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por oleaje anormal.

