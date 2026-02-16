Solo se prevén algunas lluvias de débiles a localmente moderadas durante horas matutinas
El COE descontinúa el nivel de alerta verde para 10 provincias, debido a que el informe del INDOMET, establece que luego del debilitamiento del frente frío, ingresará una masa de aire más seca y estable, asociada a un sistema de alta presión, que reducirá las precipitaciones sobre el país.
Sin embargo, solo se prevén algunas lluvias de débiles a localmente moderadas durante horas matutinas.
Las provincias que ya no está en alerta verde son:
Espaillat
Duarte
Samaná
María Trinidad Sánchez
Hermanas Mirabal
El Seibo
Puerto Plata
San Pedro de Macorís
Hato Mayor
La Altagracia
De igual forma, en la Costa Atlántica, los operadores de las frágiles, pequeñas y mediana embarcaciones deben navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por oleaje anormal.
Asimismo, en la Costa Caribeña, específicamente en la porción suroeste, desde isla Beata (Pedernales) hasta playa Paraíso (Barahona) los operadores de las frágiles, pequeñas y mediana embarcaciones deben navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por oleaje anormal.