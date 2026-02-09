¡Celinés Toribio revela todo en conversación exclusiva Con Jatnna!

Celinés Toribio, Viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y Directora Ejecutiva del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) abarca temas personales y profesionales en la entrevista con Jatnna

Jatnna presenta a Celinés Toribio, expresando su admiración por ella y su rol como viceministra.

Celinés comparte el origen de su proyecto personal «La Nueva Yo», que surgió tras un período de depresión y una búsqueda de autenticidad. Destaca que su nueva versión es más genuina, menos dependiente del celular, y valora la salud y las amistades de toda la vida.