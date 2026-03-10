“Candidaturas independientes”: ¿Es inconstitucional?

El Despertador presenta una entrevista con el Dr. Eduardo Jorge Prat, especialista en derecho constitucional, sobre la polémica en torno a las candidaturas independientes en la República Dominicana tras una sentencia del Tribunal Constitucional.

El Dr. Prat defiende la sentencia 788-24, argumentando que las candidaturas independientes son fundamentales para la democracia y no amenazan al sistema de partidos. Critica el proyecto de ley del senador Rogelio Genao que busca eliminar esta figura, calificándolo de inconstitucional al violar el derecho de participación política de los ciudadanos.

A pesar de ser defensor de los partidos tradicionales, Prat sostiene que el sistema dominicano es fuerte y no colapsará por la presencia de liderazgos comunitarios o locales, como regidores independientes.