En el episodio “Barahona: Un paraíso – Los Patos, río y playa, lugar mágico” de Dominicana, quiero verte, Albert Mena e Ivana Gavrilovic nos llevan a uno de los rincones más encantadores del sur: el balneario y playa de Los Patos, donde el río más corto del mundo se funde con el Mar Caribe en un paisaje que parece pintado.

Entre aguas cristalinas, montañas verdes y la calidez de su gente, el programa resalta tanto la belleza natural como el valor cultural de este destino, invitando a vivirlo con todos los sentidos.