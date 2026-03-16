Aumentó la gasolina en medio de la euforia del béisbol

El gobierno ha consumido el 22% de su presupuesto de subsidios a los combustibles en menos de tres meses.

El impacto del aumento de 5 pesos los combustibles en la República Dominicana, se dio durante el fin de semana, en medio de la reciente euforia del béisbol, impulsado por precios internacionales del petróleo.

El gobierno ha consumido el 22% de su presupuesto de subsidios a los combustibles en menos de tres meses.

Las tensiones geopolíticas, particularmente en el Estrecho de Ormuz, están afectando el mercado petrolero global y complicando el comercio debido a seguros de carga y ataques con drones.