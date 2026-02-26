¡Atención! Ya circula el nuevo billete de RD$2,000

Esta nueva emisión se realizó mediante licitación pública internacional en mayo de 2025 y forma parte del programa regular de reposición de papel moneda del banco.
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha informado que a partir del martes 24 de febrero de 2026 comenzó la circulación de un nuevo billete de RD$2,000, correspondiente al año de serie 2025.
Detalles del nuevo billete
- Seguridad: El billete mantiene las mismas medidas de seguridad que las versiones de RD$2,000 que ya están en circulación. Esto incluye elementos como el hilo de seguridad, marcas de agua y tintas que cambian de color para dificultar la falsificación.
- Accesibilidad: Incluye características diseñadas para personas con discapacidad visual, como figuras geométricas en alto relieve en el borde izquierdo superior.
- Validez: Este billete coexistirá con las emisiones anteriores de la misma denominación. Todos los billetes de RD$2,000 actualmente en circulación mantienen su fuerza liberatoria plena para el pago de obligaciones públicas y privadas.
- Identidad: Conserva los elementos iconográficos tradicionales, como los retratos de Emilio Prud-Homme y José Reyes en el anverso.