¡Atención! Ya circula el nuevo billete de RD$2,000

Esta nueva emisión se realizó mediante licitación pública internacional en mayo de 2025 y forma parte del programa regular de reposición de papel moneda del banco.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha informado que a partir del martes 24 de febrero de 2026 comenzó la circulación de un nuevo billete de RD$2,000, correspondiente al año de serie 2025.

Detalles del nuevo billete

