¡Aprovecha el Metro! Recuerdan que el traslado gratuito en la Línea 2C es hasta Semana Santa

Esta medida, implementada desde la inauguración de la línea el pasado 24 de febrero, forma parte de una etapa de «marcha blanca» u operación de prueba

Los usuarios del Metro de Santo Domingo tienen los días contados para disfrutar del servicio sin costo en su extensión más reciente. Las autoridades han recordado que el periodo de traslado gratuito en la Línea 2C, que conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con Los Alcarrizos, concluirá oficialmente al finalizar la Semana Santa 2026.

Esta medida, implementada desde la inauguración de la línea el pasado 24 de febrero, forma parte de una etapa de «marcha blanca» u operación de prueba. El objetivo es permitir que los más de un millón de habitantes de Santo Domingo Oeste y zonas aledañas se familiaricen con el nuevo trayecto de 7.3 kilómetros y sus cinco estaciones.

Detalles para el usuario:

Vigencia: El servicio gratuito estará disponible durante toda la Semana Mayor.

El servicio gratuito estará disponible durante toda la Semana Mayor. Horarios de operación: Se recomienda a los ciudadanos verificar los horarios especiales de servicio que suelen aplicarse durante los días de asueto (Jueves y Viernes Santo) a través de los canales oficiales de la OPRET.

Se recomienda a los ciudadanos verificar los horarios especiales de servicio que suelen aplicarse durante los días de asueto (Jueves y Viernes Santo) a través de los canales oficiales de la OPRET. Conexión Estratégica: Esta línea integra 14 comunidades y conecta de manera directa con el Teleférico de Los Alcarrizos, optimizando significativamente el tiempo de viaje hacia el centro de la ciudad.

Se exhorta a los residentes de Los Alcarrizos, Pantoja y sectores cercanos a aprovechar estos últimos días de gratuidad para planificar sus rutas y conocer las facilidades de ahorro (hasta un 60% en gastos de transporte) que ofrece esta nueva infraestructura vial.

Una vez concluida la Semana Santa, el sistema se integrará al esquema tarifario regular del Metro de Santo Domingo