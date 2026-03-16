Aplazan audiencia preliminar del caso Jet Set

Este proceso judicial busca determinar si se enviará a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat

La audiencia preliminar del caso Jet Set fue aplazada nuevamente este lunes 16 de marzo de 2026 y reprogramada para el próximo 6 de abril. El tribunal tomó esta decisión tras la incorporación de nuevos querellantes en el proceso y la presentación de nuevas pruebas por parte de la defensa de los imputados.

Este proceso judicial busca determinar si se enviará a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de negligencia grave tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club. El incidente dejó un saldo trágico de 236 fallecidos y cientos de heridos.