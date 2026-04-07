Anthony Fernández relata su experiencia al observar el lanzamiento de Artemis II

Anthony relata cómo se organizó con su tía para presenciar el despegue a unas 60 millas de distancia, describiendo la impresionante sensación de sentir el vapor y el calor del cohete.

En El Show del Mediodía entrevista a Anthony Fernández, un joven venezolano residente en Orlando, Florida, quien tuvo la oportunidad de observar en persona el lanzamiento de la misión Artemis II.

Anthony relata cómo se organizó con su tía para presenciar el despegue a unas 60 millas de distancia, describiendo la impresionante sensación de sentir el vapor y el calor del cohete.

Explica que es estudiante en el Seminario State College y se declara fanático de la tecnología y los avances de la humanidad. También comparte brevemente cómo llegó a Estados Unidos a través del programa de parol humanitario.

Durante la conversación, se hace una importante distinción técnica: se debe hablar de la cara oculta de la Luna, en lugar de la «cara oscura», ya que ambas partes reciben luz solar en distintos momentos.