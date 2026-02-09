Más Contenido

    ¡Alerta! ¿Situación en Haití empieza a aclararse?

    El cambio de gobierno se produjo con la presencia de un buque de guerra y dos guardacostas frente a Puerto Príncipe, lo que se interpreta como una advertencia a quienes no obedecen 

    El primer ministro tiene dos objetivos claros:

    1. Organizar elecciones para agosto, lo cual el presentador considera improbable.
    2. Coordinar los trabajos con la patrulla antibandas internacional.

