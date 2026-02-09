¡Alerta! ¿Situación en Haití empieza a aclararse?
El cambio de gobierno se produjo con la presencia de un buque de guerra y dos guardacostas frente a Puerto Príncipe, lo que se interpreta como una advertencia a quienes no obedecen
El primer ministro tiene dos objetivos claros:
- Organizar elecciones para agosto, lo cual el presentador considera improbable.
- Coordinar los trabajos con la patrulla antibandas internacional.
