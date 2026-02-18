¡Alerta! Médico es arrestado por presunto abuso sexual contra paciente en policlínica de Las Guárana

El arresto se produjo tras una denuncia formal, activando de inmediato los protocolos del Ministerio Público y la Policía Nacional

La comunidad de Las Guáranas, en la provincia Duarte, se encuentra consternada tras el arresto de un profesional de la medicina acusado de presunto abuso sexual contra una paciente. El hecho habría ocurrido en las instalaciones de la Policlínica local, un lugar destinado a la salud y el bienestar, lo que ha generado una ola de indignación entre los residentes.

El arresto se produjo tras una denuncia formal, activando de inmediato los protocolos del Ministerio Público y la Policía Nacional, quienes procedieron a la detención del galeno para fines de investigación.