¡Alerta! Guerra Irán- EE.UU.- Israel: Consecuencias Inminentes

La situación, ha escalado a un punto de no retorno. La confirmación de la muerte del Líder Supremo iraní, Alí Jamenei, y el inicio de la «Operación Roaring Lion» por parte de EE.UU. e Israel, han activado una serie de consecuencias que ya están sacudiendo el tablero global.

Con el Estrecho de Ormuz en estado de parálisis táctica, el precio del barril ya ha subido un 8-10% en las últimas 72 horas. Si el bloqueo se prolonga, los analistas prevén que supere los $120, lo que disparará la inflación mundial.

Se han reportado incidentes de «fuego amigo» en Kuwait, donde defensas aéreas derribaron por error tres F-15 estadounidenses. La confusión en el espacio aéreo es total.