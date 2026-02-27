27 de Febrero: Orgullo y Libertad Dominicana

Este día es mucho más que una fecha histórica: es un recuerdo del coraje y la determinación de los héroes que se levantaron por la libertad del país.

El 27 de febrero de 1844 marcó el nacimiento de la República Dominicana como nación libre y soberana. Ese día, los Padres de la Patria —Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez— proclamaron la independencia en la Puerta del Conde, dando inicio a una nueva etapa de libertad y esperanza.

Hoy, cada dominicano recuerda con orgullo ese momento histórico que selló la identidad nacional. El Día de la Independencia es más que una fecha: es un símbolo de lucha, unidad y compromiso con el futuro del país.