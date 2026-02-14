14 de febrero: ¿Cómo nació el día del amor y la amistad?

La combinación de leyenda, rituales antiguos, apoyo literario y fuerte impulso comercial explica por qué el 14 de febrero se mantiene vigente: ofrece una ocasión socialmente aceptada para expresar afecto y, al mismo tiempo, genera rituales y símbolos que se reproducen año tras año

El Día de San Valentín, celebrado el 14 de febrero, es hoy una jornada dedicada al amor y la amistad en muchas partes del mundo. Su significado actual es el resultado de la superposición de tradiciones paganas, leyendas cristianas y transformaciones culturales y comerciales a lo largo de siglos.

Orígenes antiguos y paganos

Una de las raíces más antiguas vinculadas a la fecha son las Lupercales, festividades romanas de mediados de febrero relacionadas con la fertilidad y la purificación. Esas celebraciones incluían rituales y sorteos de pareja que reforzaban la asociación del periodo con el emparejamiento.

La leyenda de San Valentín

La tradición cristiana asocia el 14 de febrero con Valentín, un sacerdote (o varios mártires con ese nombre) del siglo III que, según la leyenda, casaba en secreto a jóvenes soldados pese a una prohibición imperial. Fue martirizado y con el tiempo su figura se convirtió en símbolo del amor romántico; la Iglesia fijó la conmemoración en esa fecha en la Antigüedad tardía.

Evolución medieval y popularización

Durante la Edad Media la fecha se vinculó además a la idea de que las aves comenzaban a emparejarse en febrero, lo que reforzó su carácter romántico en la literatura. En los siglos posteriores la costumbre de intercambiar versos y tarjetas se consolidó en Europa y, ya en el siglo XIX, se industrializó en Estados Unidos: emprendedoras como Esther Howland impulsaron la producción masiva de “valentinas”, lo que transformó la celebración en un fenómeno social y comercial.

Tradiciones y curiosidades actuales

Regalos típicos : flores (especialmente rosas rojas), chocolates, tarjetas y cenas románticas.

: flores (especialmente rosas rojas), chocolates, tarjetas y cenas románticas. Variantes culturales : en algunos países se enfatiza la amistad además del amor de pareja (por ejemplo, “Día del Amor y la Amistad” en varios países latinoamericanos).

: en algunos países se enfatiza la amistad además del amor de pareja (por ejemplo, “Día del Amor y la Amistad” en varios países latinoamericanos). Impacto económico: la fecha mueve una industria importante en floristería, confitería y hostelería; también es una ocasión habitual para campañas comerciales.

Por qué perdura la celebración

La combinación de leyenda, rituales antiguos, apoyo literario y fuerte impulso comercial explica por qué el 14 de febrero se mantiene vigente: ofrece una ocasión socialmente aceptada para expresar afecto y, al mismo tiempo, genera rituales y símbolos (tarjetas, flores, cenas) que se reproducen año tras año.