¿Por qué ‘Los Bridgerton’ se salta a Benedict, el hermano al que tocaba enamorarse?

Apesar de estar completamente emocionadas por descubrir la trama que relacionará sentimentalmente a Colin Bridgerton y Penelope Featherington en la temporada 3 de ‘Los Bridgerton’, fue toda una sorpresa cargada de decepción el hecho de que no fuera Benedict Bridgerton el protagonista de los nuevos capítulos.

Y es que según el orden de los libros de la saga escrita por Julia Quinn, tras descubrir la historia de los hermanos Daphne y Anthony, le tocaba el turno al segundo de la línea sucesora, quien acabaría ‘asentando cabeza’ con Sophie.

Recuerda esta expresión, la de ‘asentar cabeza’, porque la última noticia sobre ‘Los Bridgerton’ que ha llegado es justamente explicando por qué Benedict no es el protagonista de la temporada 3 de la serie de Netflix.

¡Resulta que no tiene nada que ver con la razón inicial que nos habían dado!benedict bridgertonNos ha llegado más rápido que una misiva de Lady Whistledown, concretamente a través del podcast oficial de ‘Los Bridgerton’, llamado ‘Inside the Ton: The Wallflower’. En el último capítulo estrenado del mismo, presentado por la productora ejecutiva de la serie, Betsy Beers, surgió la charla de por qué Benedict no es el protagonista, a pesar de que ‘‘es uno de los favoritos de los fans y de los guionistas’’.

La respuesta fue:‘‘Benedict tiene un gran apetito de aventuras y no se sentía bien que asentase cabeza en la temporada 3 de la serie. Siento que queremos ver más de sus aventuras y darle algunas travesuras extra antes de que esté preparado para conocer a su persona’’, comentan.

‘‘Es un buen punto porque, además, hemos visto dos trenes circulando, Penelope y Colin, con quienes hemos indagado mucho más en sus historias. La experiencia entera de Colin con Marina en la primera temporada y, obviamente, Penelope ha estado en el punto de mira desde que hemos descubierto que es Lady Whistledown.

Así que tenía mucho sentido que fueran estos dos personajes'', finaliza.Explicaciones dadas y entendidas, por supuesto nos surge la duda de si, entonces, Benedict será el protagonista de la confirmada temporada 4 de 'Los Bridgerton'. Además, no está solo él como uno de los favoritos para ello: también tenemos a Eloise y a Francesca, quien cuenta con el libro más picante de la saga y será una gran protagonista de la entrega que llegará el 16 de mayo a Netflix.

