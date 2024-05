Dulce María revela irregularidades en la gira de RBD: «No es una habladuría

La cantante subrayó el impacto emocional que este suceso ha tenido en ella y en sus compañeros de banda.

Los integrantes de la icónica banda RBD han sido aparentemente víctimas de un fraude millonario por parte de su representante, Guillermo Rosas. Esta información fue confirmada públicamente por Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, y ha generado gran conmoción entre los seguidores del grupo.

Dulce María, una de las integrantes de RBD, abordó el tema durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, afirmando que las irregularidades en la gira de RBD no son simples rumores. «No estamos en demandas ni nada de eso hasta ahora; como cualquier empresa donde se vieron irregularidades estamos en auditoría», explicó la cantante, visiblemente consternada. «Ya ha salido de la primera [audiencia] irregularidades, no es una habladuría, pero no podemos decir, no me corresponde dar información».

La cantante subrayó el impacto emocional que este suceso ha tenido en ella y en sus compañeros de banda. «Es muy difícil, muy decepcionante y doloroso todo lo que se está viviendo», dijo Dulce María. «Y no poder decirles todo lo que quisiera platicar [más]».

Andrés Tovar, productor de televisión y esposo de Maite Perroni, reveló más detalles sobre la situación en el programa mexicano Ventaneando (TV Azteca). «Hay un faltante en lo que se dice que entró o lo que el tour generó de ganancias a lo que ellos han recibido», indicó Tovar. «Hay una auditoría en curso. Están revisando todo el tema interno del tour y también están considerando hablar con las empresas involucradas para ver el asunto de los recursos ¿dónde están? ¿Cuánto es?».

Tovar resaltó la importancia de llevar a cabo una revisión minuciosa de los recursos generados por la gira, proceso que continúa en curso. «Lo platico con mi esposa [Maite Perroni], lo más responsable en una empresa, un tour, un negocio es hacer una auditoría interna para poder presentar las cuentas a todos los socios. Y en el caso de RBD, en particular, es muy importante que cierren los números hasta el final», explicó. «Están todavía en eso. Una auditoría de un tour de esa magnitud lleva varios meses».

Dulce María dejó claro que, a pesar de la situación, el amor y agradecimiento hacia sus seguidores permanecen intactos. «Lo que sí quiero decirles es que ese amor que tenemos, al menos yo hacia los fans y ese agradecimiento y esos momentos que nos hicieron vivir, eso se queda en el corazón», aseguró. «[Todo esto que está pasando] es algo independiente a nosotros», añadió. «En mi caso, por lo que volví [al escenario] fue por ese amor que la gente nos ha dado individualmente y como grupo».

El supuesto fraude ha generado una profunda decepción entre los miembros de RBD, quienes están decididos a esclarecer la situación a través de una auditoría exhaustiva. Seguiremos informando sobre cualquier actualización relevante en este caso.