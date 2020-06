Pedro Martínez: “Clase, calidad e inteligencia sobre el montículo”

View this post on Instagram

It’s the 25th anniversary of that time when I pitched 9 perfect innings… then gave up a hit in the 10th. More importantly though, we won the game! Records are nice to have, you know… but the W/L record is the most important one! #MLB #Astros #pitching #perfect #almost #closeenough #yeahhh . Es el aniversario 25 de ese día cuando lance 9 entradas perfectas, y luego me dieron un hit en el inning 10. Pero pudimos ganar el juego, y al final aunque los récords individuales son importantes, el de victorias y derrotas es el primordial