Maxy Montilla habló del caso de corrupción en EDES y la Uers con Alicia Ortega

SANTO DOMINGO.- El Informe con Alicia Ortega conversó con Maxy Montilla quien es cuestionado por acaparar junto a su hermano Alexander al menos 400 contratos en las EDES y la Uers, señalado como un proveedor privilegiado del sector eléctrico entre los años 2012-2020 durante el gobierno de su cuñado el ex presidente Danilo Medina.

A Montilla se le preguntó sobre los casi 30 procesos multimillonarios en dólares obtenidos por exclusividad como suplidor único y las supuestas sobrevaluaciones de más de un 300 por ciento, además RD$8,300 millones de pesos en procesos contabilizados hasta la fecha por El Informe, solo en Ede Norte y Edesur. En Edeeste los contratos brillan por su ausencia

Ambos son hermanos de la exprimera dama Cándida Montilla.

Preguntas y respuestas de la entrevista realizada por El Informe a Maxy Montilla

AO: ¿Usted me puede definir qué es Twac’s?

MM: Es un sistema de comunicación que usan los medidores para la telemedición, por ejemplo, viaja a través de las redes, a través del cable, es una tecnología de primer mundo donde ya no tienes que utilizar las distribuidoras, el tema de los medidores convencionales que no te dan la información en línea; eso es Twac’s. Un sistema de comunicación para la medición.

AO: ¿Sabe usted cuántas empresas cuentan con medidores que utilizan esta tecnología Twac’s a parte de Aclara?

MM: Bueno Aclara es el que tiene la propiedad intelectual de esa medición más nadie puede tenerla.

AO: ¿La patente de Twac’s?

MM Sí.

AO: Pero hay otros medidores que cuentan con ese mismo módulo Twac’s es por ejemplo Microsoft, usted tiene una computadora Apple y usted le puede poner Microsoft, ¿sabe usted cuántas otras empresas de medidores también utilizan?

MM: Es abierta, por ejemplo el Etron, que es un medidor Etron que se usa aquí tiene el módulo, el General Electric tiene el módulo Twac’s

AO: Y también hay otras como Waison

Waison si, ese es chino si. Porque Aclara se lo vende a Waison.

AO: Ellos traen el medidor con el módulo de Aclara, lo traen, usted no es representante de Waison.

MM: No, Hexing

AO: Entonces el país podía haber abierto la licitación a otras empresas como Waison.

MM: No. Lo que pasa Alicia es que ahí hay, es otra cosa, eso es más amplio. Aclara empieza un piloto en el 2004, 2005 a hacer un piloto de presentar su tecnología a las tres distribuidoras, empezó el piloto con Edesur, en ese interin Aclara es la única empresa que demuestra a las distribuidoras, ojo yo no conocía a Aclara para esa época, porque también están diciendo que yo tuve influencia para eso, Aclara ya existía.

Entonces Edesur en ese momento, que fue la primera donde se inició el piloto y después las tres distribuidoras, entendieron que en ese momento la única empresa con robustez en el sistema y que cumplía con todas las características técnicas de la medición del sistema era Aclara.

AO: ¿Cuándo se convierte usted en?…

MM: Exclusivo.

AO: Si, en el representante exclusivo

MM: En 2013

AO ¿En qué fecha?

MM: 4 de febrero.

Lo que dice Astacio no se corresponde con la verdad por qué? Porque una de las preocupaciones que tenía Aclara cuando nos acercamos, que ciertamente ellos vendían directo eee porque ellos eran muy conservadores con el tema de los pagos, ellos no querían seguir vendiendo directo porque le incumplían con los pagos, con los términos de pago, con la logística, muchas veces los contenedores ellos vendían si puesto en muelle, en el puerto y Edesur, Edenorte o Edeeste tenía que hacer su logística, hacer su proceso, darle entrada a los medidores, pues le cuento que de lo que nos manifestaron en ese momento los contenedores duraban uno, dos meses y tres meses en el puerto.

AO: ¿Cómo usted se acerca a Aclara?

MM: Bueno precisamente primero

AO: ¿Usted sabía que Aclara le vendía al país.

MM: Si Aclara existía 2006, existía.

AO: ¿Pero usted sabía que Aclara le vendía al país?

MM: Claro por eso me acerco a ellos o sea buscando tecnología yo me acerco a Aclara, me acerqué a Waison también pero Waison tenía un representante aquí que es Naftex Dominicana, entonces yo dije bueno déjame ver con Aclara que es la otra empresa de tecnología que solamente habían dos o hay dos Hexing y Aclara y Aclara no tiene representante en el país, tenía un vendedor regional con asiento en Puerto Rico.

AO: Pero usualmente cuando se hace ese tipo de contratos, por experiencia en el pasado, uno a los clientes que ya le ha vendido se queda vendiéndoles permanentemente sin el intermediario y ya lo nuevo que venga a otras empresas entonces lo hace a través del intermediario.

MM: Pero es que a ellos no les interesaba seguir por el tema de los pagos, el alto riesgo.

AO: ¿Y no le parece a usted muy conveniente que usted se alzara con esa exclusividad de Aclara cuando ya el país venía comprándole a esa empresa?

MM: Bueno yo lo que vi una oportunidad de crecimiento para mi empresa porque Aclara por el temor de los pagos y el temor de que su mercancía se la consignaran a tiempo y que le pagaran a tiempo, o sea yo recuerdo que en el momento en que yo me acerco a ellos le debían mucho dinero y son sumamente vencidos, vencidos entonces eso era un tema que les preocupaba, que no les animaba a ellos a seguir vendiendo directo porque había un riesgo de pago alto.

AO: ¿Cuál sería el motivo para que el señor Astacio ahora mintiera sobre algo que es verificable?

MM: Exacto.

AO: ¿Por qué? O sea Aclara puede decir no, eso es mentira lo que él está diciendo, es algo muy verificable.

MM: Porque quieren el negocio de la telemedición

AO: ¿Qué negocio?

MM El negocio de la telemedición lo quieren.

AO ¿Quién?

MM Directo.

AO Bueno directo le ahorra un dineral al país.

MM No la competencia.

AO ¿Perdón?

MM La competencia.

AO ¿Cómo la competencia? O sea Aclara supuestamente le está diciendo ahora al Consejo Unificado que le podía seguir vendiendo directo, como lo habían hecho en el pasado y que no tenían que ir a través de un intermediario.

MM Bueno no sé quién pudo haber dicho esa información a Astacio, ahora me entero esa información nosotros vamos a validarla con fábrica porque Aclara no puede estar tan confundida por diez años.

AO ¿Cuántos contratos obtuvieron sus empresas con Edeeste?

MM Bueno lo primero es que Edeeste no hace contratos.

AO ¿No hace contratos?

MM No hace contratos, no tiene esa modalidad y esa mística, desde AES. Yo vendo en Edeste mucho antes del 2012.

AO Mire que bien, Edeeste no hace contratos.

MM Hace una orden de compra, me imagino que eso es como para no amarrarse a cláusulas legales con sus contratistas y no tiene que ver porque una orden de compra también tiene una fuerza legal.

AO ¿Pero una orden de compra directa?

MM No no, con un proceso. Lo que ellos no hacen es contrato, simplemente lo dejan hasta el nivel de la orden de compra.

También te puede interesar:

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

AO ¿Pero hay una licitación?

MM Claro.

AO Pero esas licitaciones y esos procesos no aparecen ni en Compras y Contrataciones ni aparecen en su página, en el portal de transparencia.

MM Bueno ya eso debe ser la administración a quien deben preguntarle, ahora, nosotros hemos participado en procesos, si los suben o no es un tema de la administración de Edeste, que debe estar como información pública, debe estar porque las licitaciones son públicas.

AO ¿Cuántos procesos, vamos a llamarle así, usted ha ganado con Edeeste?

MM Esteee algunos ocho, doce, quince procesos.

AO ¿Ocho?

MM O doce o quince procesos, puede ser un poco más o un poco menos porque el número no lo tengo pero no son tantísimos, esa es la que menos, esa es la distribuidora que menos le hemos vendido porque es la distribuidora que menos inversión ha hecho.

AO ¿Y entre qué fechas le vendió a Edeeste?

MM No a Edeeste yo le vendo mucho antes del 2012, mucho antes. Cuando Luis de León empieza la gestión a partir del 2012 ya yo le vendía a Edeeste.

Eso lo que me dice a mi ahí que yo no le puedo vender al Despacho de la Primera Dama ni le puedo vender al Ministerio de la Presidencia, Luis no es familia mía ni por consanguinidad ni por afinidad, yo soy concuñado de su esposa, de su esposa no de él.

AO En Edenorte y Edesur usted tiene contratos contabilizados por nosotros y hay algunos que han quedado fuera, ocho mil millones de pesos y se han manejado cifras de que entre todas las Edes pudiera llegar esa cifra a 13 mil millones.

MM ¿Entre todas?

AO Si.

MM Es correcto.

AO Yo le pregunto a usted en esa misma franja de 2013 a 2020 ¿cuánto usted le vendió a Edeeste?

MM Es que aquí está todo Alicia, en las tres Edes son 13 mil millones, las tres Edes, Edeeste es la que menos le he vendido con 2,600 millones de pesos en trece años. Edesur 5,745 millones, 5,033 millones y Edenorte 5,700 millones. No fue porque Danilo llegó a la presidencia, fue por el plan de inversión de las distribuidoras que no lo decido yo.

AO Pero sin dudas las ventas que usted ha tenido de 2012 a este 2020 y sólo en ese renglón más de 100 contratos, en comparación con otras empresas que están en el mercado usted es un rey, un rey de la electricidad.

MM No no es un rey, eso es trabajo Alicia.

AO Pero ¿qué tiene su empresa que no tienen las otras que no pueden ganar esas licitaciones?

MM Muchas cosas tiene mi empresa que las demás no la tienen.

AO ¿Cómo qué?

MM Por ejemplo en el año 2009 yo hago una estructura en china que nadie la tiene, qué es lo que tiene todo el mundo? Un consolidado, un bróker, yo en China tengo un encargado desde 2009, un encargado comercial, tengo un ingeniero eléctrico y tengo logística. Esos tres ciudadanos chinos son los que se encargan de hacerme la estructura para yo agregar valor al sector eléctrico y me di cuenta en el camino que tenía que hacer algo diferente porque Sudamérica no es competitivo tampoco Estados Unidos y también en todos estos años mi catálogo de productos no era muy amplio, porque nadie nace corriendo.

Cuando voy a China y hago esa estructura, aumento mi catálogo en más de cien productos, que es lo que me da el valor agregado. De vender 20 o 25 productos desde el 10 hacia abajo, cuando entro a China vendo un catálogo de más de 100 productos.

AO ¿Pero nadie más en este país tiene acceso a ningún producto chino?

MM En ese momento no ¿por qué? Visión, ahora sí. Ahora el primero que entró a China fui yo y después que decían que yo ganaba muchas licitaciones porque tenía tráfico de influencias, falso de toda falsedad, era que yo había dado un paso delante que ninguno de mis competidores lo habían hecho.

AO Pero ¿qué hace que usted pueda ganar las licitaciones por tener ese contacto en China?

MM Contacto no, una estructura.

AO Bueno pero ¿qué hace, qué lo hace diferente que usted pueda ganar esa licitación?

MM Ser competitivo, precios y ampliar un catálogo, por ejemplo yo no vendía transformador de potencia porque no tenía fábrica, entré a China y encontré una fábrica de potencia, todos los transformadores grandes que están en las subestaciones, yo no vendía por ejemplo, vendía transformadores de Estados Unidos, conseguí una fábrica en China con la misma calidad y con un 30 por ciento menos de precio.

AO Sin embargo hablemos de posibles sobrevaluaciones porque El Informe ha obtenido el precio de venta de transformadores por ejemplo en mayo de 2016 a Edeeste, precios que cuentan con una alegada sobrevaluación de hasta un 135% hasta un 342 por ciento. Le pongo un ejemplo, 434 transformadores vendidos en mayo de 2016 costaban 24.7 millones de pesos, pero sus empresas, supuestamente, las vendieron a Edeeste en 90.3 millones de pesos, el beneficio es de un 264 por ciento; usualmente cualquier intermediario se gana un 20 o un 30 por ciento del costo, pero estamos hablando de un 264 por ciento.

MM Bueno yo tendría que ver el proceso porque así, en qué año fue eso 16?

AO 2016

MM Yo tendría que ver el proceso y la licitación en cuestión porque así grosso modo no puedo recordar que proceso puntual pudo haber un margen por encima de otro.

Vuelvo y le reitero yo tendría que ver el proceso y ver la documentación porque también depende del tipo de transformadores, hay unos transformadores que son más costosos que otros.

AO ¿Pero más costosos para que valgan casi un 400 por ciento más?

MM Pero es que no tengo la información a mano para poder contestarle.

AO Pero ¿usted no niega que eso puede haber pasado?

MM: No no, yo no he dicho eso. Eso no puede pasar.

AO: ¿Perdón?

MM: O sea que no le he afirmado eso.

AO: ¿Pero no lo afirma pero no lo niega? Porque si me dice tendría que ver el proceso es porque puede haber pasado.

MM: No porque es que los papeles son los que hablan o sea usted me está comentando algo que yo ahora mismo no puedo recordarlo ni tengo la documentación a mano para decirle si es sí o no, porque no tengo la documentación a mano.

AO: ¿Pero pudiera haber un incremento por una marca?

MM: Bueno los transformadores de Estados Unidos generalmente son más caros y los de Sudamérica.

AO Pero usted importa desde la China

MM: Por eso le digo que si el proceso es de China y los transformadores son de China pues yo tendría que ver porque esos precios no son razonables.

AO: El vicepresidente del Consejo Unificado de las Edes dice se compraron más medidores que el número existente de clientes, sin embargo, que cuando fueron a revisar los almacenes no encontraron medidores en ninguno de ellos, en ninguna de las Edes y esto, dice, levanta suspicacia si los productos fueron cobrados pero no realmente entregados.

MM: Bueno, eso es difícil Alicia, licitaciones que a mí me adjudicaron por un proceso de licitación, mercancía que se entregaron cien por ciento, ahí yo tengo mi factura y tengo mi conduce y tengo mis importaciones.

AO: ¿Y cómo pueden desaparecerse los medidores que se compraron en exceso?

MM: Ah es que no se, eso es algo de la distribuidora, no sé porque yo no soy, ni administro almacenes ni administro la contabilidad de ninguna de las distribuidoras, nosotros lo que sí sabemos es que entregamos todo lo que se nos contrata.

AO: Yo tengo la denuncia de un empleado de Edesur que supervisó obras a cargo de sus empresas que dice había quejas constantes porque los productos que sus empresas instalaban no cumplían con las normas, eran materiales de calidad inferior, materiales que se oxidaban en el aire y que no obstante a las quejas, el director del Departamento de Proyectos y el gerente de ese mismo departamento las obviaban.

MM: Eso no es cierto, a ese lo pusieron a decir eso, es que no hay manera Alicia. Mire cuando se termina la validación en fábrica se hace una recepción técnica en los almacenes, eso es cuando son licitaciones de materiales, cuando son licitaciones de proyectos lo mismo, se hace en el campamento o en el campamento del cliente, del contratista o antes de instalarlo.

Para instalar un material Alicia ahí hay una comisión, ahí hay supervisores de Edesur, hay supervisores del contratista y del subcontratista.

AO: Pero estos supervisores se quejaban y les decían que obviaran esas quejas.

MM: No eso no es cierto, eso no es cierto.

AO: ¿Usted no cree que esas licitaciones y el hecho de que usted ganara tantos contratos tiene que ver con el hecho de que usted era cuñado del ex presidente Medina?

MM No Alicia, no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver porque es que la distribuidora se maneja con total independencia o sea yo no tengo que ir, primero la ley no lo permite y segundo yo no tengo que ir para que me den ningún negocio, porque es que todo es licitado.

AO: Pero las licitaciones como le dije anteriormente pueden ser muy bien amañadas.

MM: Bueno eso dicen.

AO: Porque si yo pido cosas muy específicas usted sabe que eso es amañado.

MM: Bueno lo de Etuang no es amañado lo de Etuang está ahí, las licitaciones no son exclusivas, ellos ganaban muchísimas licitaciones de materiales más los comodity, transformadores, cables, postes.

AO: De todo, su empresa vendía de todo hasta tornillos, hasta impresoras encontré un contrato.

MM: ¿Mía?

AO: Si, suya

MM: ¿Una impresora que vendí?

AO: Si, le puedo dar el número del contrato y todo.

MM: Qué extraño.

AO: ¿Usted sigue insistiendo que esto es una conspiración en su contra?

MM: Hay mucho, si hay mucho de eso porque es que al parecer yo no tengo méritos, parece que el mérito es solamente la parte política y yo no soy político yo lo que soy es empresario, si yo hubiese sido político yo hubiese estado en un ministerio en esos ocho años o hubiese estado o hubiese sido diputado, senador, tuviera gravitando en lo político, yo no soy político, yo me dediqué a mi actividad empresarial desde los 34 años.