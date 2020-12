Exadministrador de Edeeste califica de persecución política acusaciones en su contra

in

SANTO DOMINGO.-

SANTO DOMINGO.- Como una persecución política calificó el exadministrador de Edeeste y esposo de Magalys Medina, Luis de León, las irregularidades que las nuevas autoridades dicen haber detectado durante su gestión.

Las anomalías incluirían la modalidad de contratación en esa distribuidora, que concedió contratos multimillonarios a uno de los cuñados del expresidente Medina, quien igualmente logró jugosos acuerdos en las otras dos EDES.

Los exadministradores de esas instituciones prefirieron no referirse al tema ante el temor de que el caso sea investigado por el Ministerio Público y llegue a los tribunales.

En el corazón de Naco, en el Distrito Nacional, está ubicado el grupo Solomon, que incluye Transformadores Solomon Dominicana y Electrocable Aluconsa, dos empresas propiedad de Maxi Montilla, hermano de la ex primera dama.

Con estas compañías, el cuñado del expresidente Medina logró contratos multi millonarios con las tres distribuidoras de electricidad. En Ede Este específicamente, no se cumplían procesos de contrataciones que debían ser por licitación y en cambio se realizaban compras directas a supuestos proveedores únicos, según reveló a El Informe con Alicia Ortega Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de las Edes.

Señaló además otras irregularidades como la falta de contratos e inclusivo pagos de forma discrecional.

Intentamos por segunda vez solicitar una entrevista con Montilla, esta vez de manera personal, pero nuestro equipo no pudo pasar de la entrada, ya que el vigilante impidió el acceso a la recepción argumentando medidas restrictivas por la pandemia.

Este sería el segundo intento en menos de tres días. El lunes, el Grupo SIN había llamado en busca de la versión del empresario, pero solo tomaron nuestros datos asegurando devolverían nuestra llamada, algo que nunca ocurrió.

Aunque nuestros esfuerzos fueron infructuosos, Montilla dio declaraciones este martes al periódico El Día diciendo que él mismo fue quien se autodenominó como el “Gigante asiático” cuando descubrió, mucho antes de que su cuñado llegara a la Presidencia, que al hacer negocios con compañías de China podía ganar ventaja frente a sus competidores dominicanos.

Confirmó también que sí hace negocios con las empresas de distribución de electricidad, pero que dichas transacciones comenzaron desde 2004. Para esa fecha el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegaba al poder por segunda vez y su cuñado Medina era el ministro de la presidencia.

Montilla insistió que no dejó esos negocios cuando Medina llegó a la Presidencia porque la Ley de Compras no se lo prohíbe, ya que las EDES no eran dirigidas por familiares suyos.

El vicepresidnete del consejo Unificado de las EDES dijo a El Informe con Alicia Ortega que solo las irregularidades en la modalidad de contratación en Este Este, alcanzan hasta la fecha los 18 mil millones de pesos.

Dicha distribuidora fue dirigida durante 8 años por Luis de León, esposo de Magalys Medina y cuñado del ex mandatario.

De León dijo a Noticias SIN que consultaría con sus abogados la posibilidad de concedernos una entrevista en persona, aunque de inmediato dijo esto era un tema político.

El patrón de supuestas anomalías, según las autoridades, también se extienden a Edesur y Edenorte, donde Montilla logró, según nuevos contratos recibidos por de El Informe, casi 100 contratos, por un monto que ya sobrepasa los 8,300 millones de pesos.

Uno de sus exadminsitradores de EdeSur, durante las gestiones de Medina, fue Radhamés del Carmen Maríñez quien prefiere mantener el silencio en este momento para permitir que el proceso siga su curso.

Más escueto en sus pronunciamientos fue el exadministrador de Edenorte.

También a principios de semana el equipo del Informe intentó contactar a Alexander Montilla, el otro hermano de la ex primera dama, pero su abogado dijo que no ofrecería declaraciones.

Este miércoles, también intentamos visitar las oficinas de las empresas Faramont constructora y Distribuidora Mesin, dos de las tres empresas con las que Alexander se alzo con 300 contratos con la Unidad de Electrificación rural y sub urbana, valorados en casi mil millones de pesos.

En la Federico Geraldino, dirección que aparece en internet, encontramos que desde hace un tiempo la empresa se trasladó a otra zona y por teléfono nos dijeron no podían dar su ubicación.