El cantante le hizo algunas confesiones a la presentadora y humorista estadounidense, Ellen Degeneres, en su programa.

En general, los artistas defienden férreamente su vida personal e impiden a toda costa que detalles sobre cómo viven salgan a la luz pública. Sin embargo, hay contextos en que las figuras públicas suelen relajarse un poco y abrirse para compartir ciertas intimidades con sus fanáticos. Por ejemplo, el programa de la célebre conductora estadounidense Ellen Degeneres es uno de ellos. La humorista siempre logra sacarles información relevante y exclusiva a los artistas más reacios a hablar sobre su vida personal.

Esta vez fue el cantante colombiano Maluma quien hizo las confesiones. El intérprete participó en el programa de Degeneres a través de una video llamada. En principio la entrevista tenía el objetivo de comunicar sus proyectos musicales; sobre todo hablar de su nuevo disco “7 Días en Jamaica”. Pero la conversación tomó otro camino…entonces Maluma reveló cuál es su lugar favorito en el mundo y dónde recargar energías.

Se trata de su granja. Al respecto expresó: “Siempre que voy, trato de reconectar con mi alma, con mi espíritu. Tenemos 25 caballos ahí. Tenemos vacas, pollos, muchos animales allá. A todos los amo. Realmente amo mi vida allá con mi familia”.

Según explicó el popular cantante, intérprete de éxitos “Hawái”, cuando pasa tiempo en su granja dedicó mucha de su energía al cuidado de los animales que hacen vida en ese espacio ubicado en el campo. Se concentra en atenderlos a tal punto que olvida hasta bañarse: “Cuando estoy en mi finca me olvido de toda la locura de mi carrera y si, no te voy a mentir, a veces olvido tomar una ducha pero está bien, tenemos un pequeño lago allí, así que nos gusta nadar e ir con los caballos allá; es un lugar muy bonito”, dijo honestamente Maluma.

Compromiso

Además de compartir sus gustos por la vida en el campo, la decoración de casas y el amor por los animales, DeGeneres y Maluma hablaron sobre en qué se inspiró el cantante para elegir su nombre artístico. También comentaron el debut del colombiano en la pantalla grande en la película la película “Marry Me” donde compartirá escena con la multifacética Jennifer López y Owen Wilson.

Asimismo, habló respecto a su aparición en la portada de la revista Elle. Maluma es el primer hombre que logra aparecer en la portada de este magazine. Sobre el particular dijo que “para mí, es un gran compromiso. Cuando mi equipo me dijo que iba a pasar, no lo podía creer”, expresó el artista quien concedió la entrevista desde Miami.