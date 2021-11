Día del Merengue: Se estrena sencillo de Manny Cruz y Johnny Ventura

Patricia Chirinos / Por Noticias SIN

Santo Domingo.– A propósito del Día del Merengue, el artista Manny Cruz anunció que este domingo se estrenará su nueva canción junto al glorioso Johnny Ventura, con quien grabó este sencillo antes de su partida.

En la entrevista central de El Despertador, el cantante manifestó que este 28 de noviembre es «muy especial» porque estará celebrando la semana del merengue en grande con la leyenda Jhonny Ventura, con quien tuvo «una amistad muy bonita y le tuve un cariño muy especial y esta canción, que gracias al Señor, tuve la dicha de grabarla antes de su partida».

“Qué rico es el merengue”, es el nombre de la colaboración en la que se expresa el “sabroso ritmo” de todos los dominicanos y los latinos.

El intérprete del éxito «Santo Domingo» dijo sentirse emocionado cuando el Caballo Mayor aceptó la colaboración y lamentó no haber logrado la filmación de un audiovisual de la canción.

«Que haya dicho que sí primero que todo a esta canción pues para mi me llena de mucha emoción y de mucha alegría, me da muchísimo pesar de no poder grabar este video antes de que Don Jhonny se fuera”, expresó Manny Cruz.

Agregó que hace unas semanas grabó un audiovisual rindiendo tributo a su legado.

“Creo que logré algo muy bonito y esperando que tanto a todo el público como a su familia pues sea lo más digno posible que la gente sea de su agrado esto que he preparado”, dijo Cruz.