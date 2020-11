¡Que honor! Jhonny Ventura y Jochy Santos en Es Temprano Todavía

in

Considerado un revolucionario de la música popular dominicana, Johnny Ventura sigue teniendo vigencia en nuestros días.

Desde sus inicios, el merenguero demostró una calidad artística que lo llevó a innovar con sus letras y pegajoso ritmo. Rompió el esquema tradicional de orquesta y generó un movimiento efervescente de contacto con el público que le trajo consigo una gran fanaticada. Acompañado por El Combo Show, transformó los espectáculos de la época y alcanzo un éxito inimaginable.

El merenguero ha llevado su arte y talento alrededor del mundo y ha sido galardonado en innumerables ocasiones. Su discografía está compuesta por 106 producciones, siendo el artista dominicano con el record mundial con más grabaciones en su haber. Actualmente se está gestando su nueva producción con la colaboración del renombrado Emilio Estefan.

En su dilatada trayectoria, también se destaca su participación política, siempre enmarcada en los ideales de la democracia y la igualdad. Ventura comenta que discrepó con el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer en sus 12 primeros años, por considerarlo un gobierno opresivo y perseguidor. Sin embargo, en los últimos años de vida del Dr. Balaguer, se gestó entre el merenguero y el recordado político, una bonita amistad.

“El caballo mayor” como también es llamado Ventura, ha sido propulsor de grandes figuras del merengue. En sus palabras menciona que “Yo siempre dije que una sola golondrina no hace verano, a mí me dio por pasear el mundo y conquistar nuevas plazas cada vez, y yo me llevaba los discos de mis compañeros que coincidían conmigo en ese tiempo, y los promovía igual que los míos. Yo vendía a Republica Dominicana y sigo vendiéndola”.

Además de ello, la autenticidad y creatividad ha sido parte de su carrera; por lo que no asume comparaciones o rivalidades con compañeros del medio; sabiendo que su siembra artística desde hace más de 50 años, ha sido precursora de los movimientos artísticos importantes del merengue en el país.

Como parte de sus trabajos actuales, Johnny Ventura realizará el jueves 26 de noviembre a las 9:00pm un concierto via streaming, coincidiendo con el día de acción de gracias en Estados Unidos y muchos países del mundo, así como con el día internacional del merengue; lo cual, promete ser una oportunidad de exaltar y honrar a uno de los patrimonios inmateriales de la humanidad según la UNESCO, el merengue. Para acceder a este espectáculo, las vías de comunicación son adnstreamconcerts.com y johnnyventuramasdecien.com.