Comité de Emergencia de la OMS anticipa que la pandemia durará largo tiempo.

La pandemia ha causado hasta el momento casi 17,4 millones de casos confirmados y 675.060 muertos, según el recuento oficial de la OMS.

El grupo de científicos se reunió de forma virtual este viernes para evaluar la evolución de la pandemia de coronavirus a partir de la revisión y discusión de toda la información científica sobre el coronavirus SARS CoV-2 que ha surgido en los tres meses transcurridos desde su última reunión.

El comité está compuesto por dieciocho científicos de diversos países y le corresponde al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocarlo y recibir sus recomendaciones.

Como era de esperar, el grupo de expertos en distintas disciplinas médicas y científicas concordaron en que el brote de COVID-19 sigue constituyendo una emergencia sanitaria internacional.

“La pandemia es una crisis sanitaria que ocurre solo una vez por siglo y sus efectos se dejarán sentir en las décadas que vienen”, dijo Tedros al Comité según un comunicado de la OMS.

“Muchos países que creyeron que ya habían pasado lo peor se están ahora enfrentando a nuevos brotes; algunos que resultaron menos afectados en las primeras semanas están ahora viendo el aumento de casos y muertos, mientras que otros que tenían grandes brotes han logrado controlarlos”, resumió Tedros.

Entre las principales recomendaciones que se formularon a la OMS figuran la de continuar apoyando a los países con menores capacidades para mantener sus servicios médicos y que siga impulsando las investigaciones encaminadas a encontrar uno o más tratamientos y vacunas para la covid-19.

El objetivo es que cuando sea el momento, los países de menores recurso no queden fuera del reparto de vacunas o medicinas por su incapacidad para pagarlas. En suma, que su distribución sea lo más equitativa posible.

Actualmente tres potenciales vacunas (de origen estadounidense, británico y chino) se encuentran en la fase 3 de ensayos clínicos, que permitirá determinar si funcionan o no y si son seguras.

La OMS ha señalado a este respecto que estima que una vacuna estará lista para su comercialización “en la primera parte de 2021”, como muy pronto.

