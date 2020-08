EE.UU. supera los 153.100 muertos y 4,5 millones de casos de COVID-19

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado) es de 63.175 casos más que el jueves y de 1.344 nuevas muertes.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de casos, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.689, más que en Francia o España.

Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.531 personas y le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.819, California con 9.144 y Massachusetts con 8.609.

Otros estados con un gran número de decesos son Illinois con 7.692, Pensilvania con 7.207, Florida con 6.843, Texas con 6.628, o Michigan, con 6.450.

En cuanto a contagios, California suma 493.396, le sigue Florida con 470.386, tercero es Texas con 435.702, y Nueva York cuarto, con 415.014.

El balance provisional de fallecidos -153.138- ha superado ya con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y los 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 fallecidos, un número que también se ha superado.

Want to see how WHO has responded to the #COVID19 pandemic since Day 1?



Use our interactive timeline to see how we've taken action on information, science, leadership, advice, response & resourcing: https://t.co/Hw7OmSlJBu