Efectos del coronavirus “se harán sentir en las próximas décadas”, afirma la OMS

“Esta pandemia del Coronavirus es una crisis sanitaria que solo se vive una vez por siglo y sus efectos se harán sentir durante décadas, señaló el jefe de la OMS”.

El nuevo coronavirus ha matado a cerca de 675.000 personas e infectado al menos a 17,3 millones desde su aparición en China el pasado diciembre, según un balance de la AFP basado en fuentes oficiales.

El Comité, compuesto por 18 miembros y 12 asesores, puede proponer nuevas recomendaciones o revisar algunas, aunque no hay duda de que la situación de emergencia internacional seguirá en vigor.

Cuando la OMS decretó la alerta mundial el 30 de enero, ya había al menos 100 casos de Coronavirus fuera de China, aunque aún no se registraban muertos fuera de ese país, agregó el director de la OMS, al defender el balance de la institución.

La OMS fue muy criticada por tardar en decretar el estado de urgencia, luego de que el virus fuera señalado por primera vez en China.

Estados Unidos, que acusó a la organización de ser una «marioneta» manipulada por China, e incluso de haber sido «comprada» por ese país, inició en julio su retirada de la institución.

La OMS también fue criticada por recomendaciones consideradas tardías o contradictorias, especialmente sobre el uso de las mascarillas, o las formas de transmisión del Coronavirus COVID-19.

«Muchas preguntas científicas se han resuelto; pero aún quedan otras por responder», dijo el alto funcionario.

Want to see how WHO has responded to the #COVID19 pandemic since Day 1?



Use our interactive timeline to see how we've taken action on information, science, leadership, advice, response & resourcing: https://t.co/Hw7OmSlJBu