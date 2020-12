Aplazan juicio de fondo de acusados en caso Odebrecht

in

SANTO DOMINGO.- El procurador Especializado de Persecución a la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, amenazó con romper con el acuerdo mediante el cual la empresa brasileña Odebrecht se comprometió a pagar 184 millones de dólares para resarcir los daños materiales y morales causados al país por los sobornos de aproximadamente 92 millones de dólares y presentar testigos contra los beneficiarios.

El juicio de fondo en contra de los seis imputados por este caso fue aplazado otra vez por la ausencia de varios testigos considerados “claves”.

La no comparecía una vez más de Rodrigo Maluf Cardoso y de Marcelo Dantas Bezerra, abogado y apoderado especial de Odebrecht para la firma del acuerdo, fue lo que provocó el disgusto del Ministerio Público.

La ausencia de los testigos Mauricio Dantas Bezerra y la de Rodrigo Maluf Cardoso, el Ministerio Público la considera una falta de respeto desde Odebrecht hacia el sistema de justicia dominicano. El Ministerio Público esta considerando la posibilidad de dejar sin efecto este acuerdo.

Respecto de estos dos testigos sí procede dictar orden de conducencia de acuerdo con lo que establece el artículo 328 del Código Procesal Penal.

Él no tiene razón por no venir yo no creo que él va a portar nada nuevo al proceso que firmó un acuerdo si el firmo el acuerdo pero esa fue la primera vez que vino al país.

Camacho aclaró que la eventual ruptura del convenio con Odebrecht no impide que estos testigos se presenten a comparecer al juicio.

Han sido admitidos como testigos y tendrán que ser conducidos en los términos establecidos.

Para este lunes también debía presentar su testimonio el ex gerente local de Odebrecht, Marcelo Hofke, pero presentó una licencia médica justificada.

Será el próximo 8 de enero cuando se reanude el juicio de fondo en contra de los seis implicados en el caso Odebrecht.