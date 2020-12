Senado aprueba emisión y colocación de bonos por RD$291 mil millones

in

SANTO DOMINGO.- El Senado aprobó este lunes de urgencia en dos sesiones y convirtió en ley la autorización al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, la emisión y colocación de valores de deuda pública por un monto de 291 mil 528 millones 487 mil 163 pesos.

Faride Raful, presidenta de la Comisión de Hacienda, solicitó que la iniciativa se incluyera en la orden del día y fuera declarado de urgencia, moción que fue acogida a por el hemiciclo.

La iniciativa fue aprobada por los Diputados y pasa ahora al Poder Ejecutivo, para su promulgación u observación.

En comunicación remitida por presidente explica que el contenido del proyecto de Ley, “es atendiendo a la favorabilidad de las condiciones financieras del mercado, pueda disponer la emisión y colocación, de una parte, o de la totalidad de los referidos valores de deuda pública, en los mercados internacionales o en el mercado doméstico de capitales, en pesos dominicanos, o según la moneda de la emisión y colocación que resulte más conveniente al país.

Agrega que se autoriza al Ministerio de Hacienda realizar operaciones de manejo, administración o gestión de pasivos durante el año 2021, por hasta el 10% del balance de la deuda del sector público no financiero, con el objetivo reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna del sector público no financiero, a través de emisiones de títulos de deuda para canjear o recomprar pasivos de deuda del sector público no financiero”.

Iván Lorenzo, criticó la carrera desenfrenada de endeudamiento que lleva el gobierno, y su voracidad es incontenible en la búsqueda de recursos, y exhiben el dispendio regalando los recursos del Estado, y sin embargo, “las navidades se visten de negro en mi provincia de Elías Piña, por falta de alimentos, y las canastas que aliviaban y este año se quedó sin nada, porque las tarjetas de bonos navideños que da el gobierno, los beneficiarios van al Banco de Reservas, y estas no tienen fondos”, precisó.

Ramón Moreno Pimentel, dijo que las tarjetas de “bono navideños” no tienen fondos en la cabeza del vocero del PLD, Iván Lorenzo, y le recordó que el 5 de julio hubo elecciones, y el PLD debe entender que perdió y ganó Luis Abinader y el PRM, quien dijo conduce un gobierno serio y lleva una campaña seria para enfrentar la pandemia.

Faride Raful, enrostró que en el Gobierno del PLD si supieron despilfarrar los recursos del pueblo, sin que rindieran cuentas, y sin embargo los senadores del partido morado cuestiona los recursos que administra el PRM y su gobierno para sustentar el presupuesto.

Queremos hacer un presupuesto eficiente, y estamos ahorrando recursos, eliminando nominillas, y que se sustrajeran los fondos del erario público, y desde el 2008 hasta el 2020 no pudieron resolver los problemas más esenciales de la población.

Bautista Rojas Gómez, pidió a la Comisión de Salud, de la cual es vicepresidente de ella, y llamó la atención a igual que la vicepresidenta de la Republica.

Pidió hacer un inventario de la cadena de frío que hay en la República Dominicana, y del Ministerio de Salud, si cuenta con la capacidad de manejo, para preservar la vacuna, ante la contingencia que servirá el país en los primeros meses la nación y por el avance de la pandemia del Covid-19.



También sugirió tener el programa ampliado de inmunización de camiones refrigerado para preservar las vacunas a fin de que no se dañen por falta de calor.

Franklin Peña, senador por San Pedro de Macorís, sugirió a las autoridades que no dejen ingresar al país ninguna persona que no tengan una prueba del Covid, sea dominicana o extranjera, ante el avance de la pandemia y el incremento de los casos.

Indicó que el país no está preparado de una cadena de frío, lo que pone en peligro los biológicos que se van adquirir para el coronavirus.

Minuto de Silencio

En memoria de Doña Carmen Quidielo de Bosch, Vinicio Franco, en recordación de la muerte Manuel Aurelio Tavárez Justo, y por la niña de cinco meses, Gianna Isabela Romero Fajardo, nieta del senador Franklin Romero, deceso que se produjo a causa de una bacteria desconocida.