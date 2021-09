Hijastra expelotero Juan Encarnación afirma que él nunca la tocó

Fuente: Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- Hijastra del expelotero de Grandes Ligas, Juan Encarnación, aseguró a la prensa que la madre de la niña es una manipuladora y creó la situación para buscar dinero.

Luego de que la Oficina de Atención Permanente impusiera este jueves tres meses de prisión preventiva contra el expelotero de Grandes Ligas, familiares y amigos dieron su testimonio, sobre lo ocurrido a la prensa.

“Soy hijastra de Juan Encarnación, él me crió, vivimos juntos por 16 años, no sé porque la otra mujer dice que tiene 16 años casada con él, cuando le hizo la vida imposible a mi mamá y a mi familia y ahora quiere seguir buscando dinero… es una injusticia que mi papá este pasando por esto”, expresó Cinthia Durán, hijastra del expelotero.

“Yo termine mi relación por esa señora, por la manipulación que no aguantaba cuando ella me llamaba y me insultaba, me decía cosas que realmente no voy a mencionar por aquí, pero él es inocente hasta lo último, y meto mi cuerpo en fuego, él no es capaz de eso, crió a mi hija, vivieron dos niñas amiga de ella en mi casa por tres años y dos primas de ella tambien, porque el mejor voltea la cabeza, ni le da golpe a mujeres, ni toca niños, ni siquiera se hija se la sentaba en la pierna”, afirmó Rosario Abreu, exesposa de Encarnación.

La Oficina de Atención Permanente impusó este jueves tres meses de prisión preventiva contra el expelotero Juan Encarnación, acusado de agresión sexual a su hija de 11 años.