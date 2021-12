2021: Un año de escándalos y corrupción

Patricia Chirinos / Color Visión

SANTO DOMINGO.- Este año 2021, se caracterizó por varios escándalos de corrupción y casos de narcotráfico que provocaron alarma y asombro a la sociedad dominicana por la cantidad de funcionarios y exfuncionarios vinculados a expedientes que reflejan irregularidades presuntamente cometidas durante sus funciones.

Este es el resumen de los casos más sonado de corrupción y por los que el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

24 de abril del 2021

Al explotar los casos corrupción, el 24 de abril de este año amanecimos con la información de que las autoridades detuvieron al mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, quien durante del Gobierno de Danilo Medina se desempeñó como jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República.

Además, fueron apresados el coronel policial Rafael Núñez de Aza, miembro de la seguridad del expresidente Medina; el teniente coronel de la Policía, Raúl Girón; el cabo Tanner Antonio Flete y la pastora Rossy Maybelline Guzmán todos vinculados a Cáceres Silvestre, acusado de enriquecimiento ilícito.

El apresamiento de estas personas se produjo durante unos 27 allanamientos simultáneos en diferentes provincias del país, en el marco de la Operación Coral que ejecutó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

A pesar de los argumentos de algunos de los imputados, la jueza Kenya Romero,dictó medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva contra todos los implicados, exceptuando a Raúl Girón que al colaborar con las autoridades se le impuso arresto domiciliario.

En el mes de junio el exjefe de seguridad del exmandatario Danilo Medina envió una carta desde la cárcel donde indicaba que para un “criminal de alta peligrosidad” o un “terrorista que no merece la mínima consideración de quienes deberían tutelar derechos”, así definió el mayor general Adán Cáceres Silvestre el trato que supuestamente recibe en la cárcel de Najayo-Hombres. En la misiva enviada este ha solicitado “un trato equilibrado y justo”, y asegura ser “totalmente inocente”.

En varias oportunidades los imputados han acudido al tribunal en busca de variación de la medida, pero le ha sido ratificada.

29 de junio

En el mes de junio, el Ministerio Público puso en marcha la “Operación Medusa” en la que se realizaron 38 allanamientos que implica al exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien quedó bajo arresto durante su comparecencia a la Procuraduría General de la República al día siguiente del operativo.

Además fueron detenidos Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas acusados de corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

El conocimiento de solicitud de medida de coerción en contra del exprocurador Jean Alain Rodríguez y el grupo de acusados de estafar al Estado por más de seis mil millones de pesos se conoció a puerta cerrada.

Finalizada la audiencia de ese día, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso denunció que el exprocurador al momento de los allanamientos dejó plátanos en una caja fuerte que fue decomisada en la operación, lo que calificó como un acto narcisista y un comportamiento de una persona que no tiene respeto.

Durante la audiencia, que se extendió por más de 12 horas, el exprocurador Rodríguez, acusó al Ministerio Público de falsificar su firma en un documento.

El exfuncionario se definió como un hombre honesto y proclamó que nunca le ha hecho daño a ninguna persona. Dijo que ha pedido perdón por el único error que había cometido en su vida, en referencia al incidente que protagonizó en una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura en descalificación a la actual procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

“A mí no me están juzgando por malversación, sino por un error. A mí no me están juzgando por estafa, sino por odio. A mí no me están juzgando por robo, sino por venganza”, aseguró el exprocurador general, tras pedirle a la jueza Romero que le impusiera libertad o una medida menos gravosa.

El 13 de julio, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó 18 meses de prisión preventiva en contra del exprocurador Jean Alain Rodríguez,Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría; y Javier Alejandro Forteza Ibarra.

A Altagracia Guillén, exsubdirectora administrativa y financiera de la Procuraduría, Rafael Mercedes Marte, encargado de contabilidad y a Jenny Marte, exencargada de proyectos, la jueza le dictó arresto domiciliario. En tanto que a Miguel José Moya se le dictó libertad bajo fianza.

Un resumen de los escándalos corrupción que “explotaron” durante el 2021.



En otro caso de corrupción develado por las autoridades es el de la Lotería Nacional. Y es que el 20 de mayo Noticia SIN dio a conocer en exclusiva parte de las declaraciones de la presentadora de la Lotería Nacional, Valentina Rosario Cruz, quien acusó a quien fuera el director de esa entidad de ser parte de la trama que planificó el fraude en el sorteo realizado el pasado 01 de mayo.

Según el interrogatorio, la locutora relató al Ministerio Público que Luis Maisichell Dicent le dijo en el ascensor que “alguien se va acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial”, agregando que unos días después se le acercó una persona a quien identificó como Nazaret y le dijo que conocía al ex presidente de FENABANCA, William Rosario, que es el mejor amigo del suspendido administrador.

Conforme la acusación del Ministerio Público la presentadora dijo que le ofrecieron 2 millones de pesos para que participara de la componenda, pero que solamente le llegaron a entregar dos partidas de siete y 15 mil pesos.

El 12 de Junio

El 12 de junio el suspendido administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y otras nueve personas fueron detenidas en un operativo llamado “Operación 13”, en alusión al supuesto fraude millonario instrumentado en esa institución.

Valentina Rosario Cruz fue la presentadora el día del sorteo, mientras que Miguel Mejía fue el “no vidente” al que correspondía extraer el bolo ganador.

El 18 de junio La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó un año de prisión preventiva contra tres de los imputados en el caso Operación 13, coerción domiciliaria para cuatro de ellos, presentación periódica para dos y pago de fianza para uno de los implicados.

Los que cumplen prisión preventiva como medida de coerción en la cárcel Najayo por el alegado fraude de más de 500 millones de pesos, son el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, Williams Lisandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio.

Mientras que a Valentina Rosario (la presentadora del sorteo), Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio le impusieron prisión domiciliaria.

Además, la jueza dispuso presentación periódica contra el no vidente Miguel Mejía y el chofer Rafael Mesa. Asimismo, al imputado Edison Manuel Perdomo Peralta, camarógrafo, se le dictó presentación periódica, el pago de 500 mil pesos e impedimento de salida.

A los imputados se les acusa de haber formado una asociación de malhechores que cometió estafa, sobornos, lavado de activos y otros delitos, conforme a la solicitud de medida presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

La Corte de Apelación ratificó la medida de coerción a los imputados.

El 18 de noviembre de este año El Ministerio Público informaba sobre el arresto de varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, como parte de la Operación Coral 5G, por presunta corrupción administrativa.

Se trata del general de la Fuerza Aérea Dominicana Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

Durante 49 allanamientos realizados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, también fueron apresados Además, el operativo alcanza al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.

La magistrada Kenya Romero impuso prisión preventiva como medida de coerción a cinco implicados en el alegado caso de corrupción Coral 5G.

En este año también circularon en los pasillos de los tribunales los casos de narcotráfico y lavado de activos.

08 de septiembre

El 8 de septiembre con más de 80 allanamientos realizados en Santiago, provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Francisco de Macorís, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Falcón.

Según la acusación del Ministerio Público, la red operaba desde el año 2012, moviendo hasta 2,500 kilos de cocaína por semana. Cinco años más tarde aumentó sus operaciones superando incluso a “grandes capos dominicanos”.

Los fiscales señalan como uno de los principales implicados en la red de crimen organizado a Juan Maldonado Castro, conocido como “Marcial” y/o “El Líder” para los integrantes del grupo y como director de Comunidad Digna para la sociedad dominicana.

Según el Ministerio Público, la red “utilizaba a los miembros de su familia y amistades para crear empresas y comprar propiedades con la intención de utilizarlas como medio lícito para transparentar el dinero producido” a partir del narcotráfico.

En su momento también se involucraron los diputados Héctor Darío Féliz (Pirrín), miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El 15 de septiembre, el Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Marmolejos Gil, Féliz Féliz (Pirrín) y Faustina Guerrero Cabrera, esposa de Juan Maldonado Castro.

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Iris Borges, dictó el pasado 8 de octubre prisión preventiva por 18 meses a 21 de los 23 implicados en el caso.

En tanto, el pasado 27 de octubre, el Ministerio Público puso en marcha la denominada Operación Larva, que incluyeron decenas de allanamientos en los cuales fueron detenidos Jorge Luis Herasme, Ángelo Spataro Rodríguez, alegados cabecillas, y otros supuestos miembros de la red.

Desde entonces los imputados acudieron al menos 10 audiencias.

La jueza del Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal, dicto un año de prisión preventiva en contra de 5 de 14 imputados en el caso Larva.

Con relación al caso antipulpo el lunes 7 de diciembre el MP no depositó los cargos en contra de los imputados. No fue hasta el 17 de este mes que el órgano persecutor presentó la acusación formal contra Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y los demás imputados en la Operación Antipulpo.

La acusación dice que Alexis Medina utilizó sus influencias en la Presidencia y la imponente estructura familiar como una especie de escudo protector para organizar su entramado societario para distraer fondos del patrimonio del Estado dominicano.

Aunque no ha sido imputada, la acusación dice que la investigada Aracelis Medina, hermana del ex mandatario, supuestamente tuvo una “participación determinante” y ejerció tráfico de influencia para la materialización de los actos de corrupción de la red Pulpo, en el momento en que se desempeñaba como vicepresidenta del Banreservas, entidad en la que supuestamente se realizó el 95% de las transacciones fraudulentas.

Magalys Medina

En su condición de vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina Sánchez supuestamente maniobró para que su hermano Alexis Medina Sánchez fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado.

indica el órgano persecutor que Magalis Medina era accionista del 50% de la Empresa Distribuidora de Energía del Este (Edeeste), y esta institución estaba presidida por su esposo, Luis de León, quien está bajo investigación por supuestos actos del crimen organizado y corrupción.

Lucía Medina

La investigaciones establecen que siendo Carmen Magalys vicepresidenta del Fonper, su hermana, la exdiputada Lucía Medina Sánchez, recibió al menos RD$78,110,000, desde el 2007 hasta el 2020, para una la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan (Fumudesju) a través de la cual ejecutaba acciones asistencialistas y de proselitismo en su provincia San Juan.

Milciades Medina

El Ministerio Público asegura se evidenció la realización de aportes a partidos políticos, desembolso a favor de familiares de los imputados, como es el caso de Ángel Milciades Medina Sánchez, hermano de Juan Alexis Medina Sánchez, a quien le fueron emitidos dos cheques por un monto total de RD$37,000,000 en dos entidades bancarias a la compañía Domedical Supply S.R.L.

Dice el expediente que entramado afectó al sistema de salud pública, la educación, la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional, el sistema de energía eléctrica (Edeeste y la UERS).

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Deiby Timoteo Peguero Jiménez conocerá el juicio preliminar del caso de corrupción Operación Antipulpo, quien tras valorar el voluminoso expediente decidirá si el caso es enviado a un juicio de fondo.

Con relación al caso Coral 5G el tribunal otorgó ocho meses para presentar acusación formal en contra de los imputados que incluyen tres generales.

