Una gozadera con Selinee Mendez junto a Jochy Santos en Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Lo que nació como un proceso personal para manejar la ansiedad acarreada por la pandemia, se ha convertido en una ventana que puede preparar el regreso de Selinee Méndez a las pantallas. De hecho, los “en vivo” desde Instagram han representado para la polifacética comunicadora una experiencia de aprendizaje que le ha servido para plantearse interrogantes.

La experiencia de los “en vivo” desde Instagram, “es toda una producción, hay que llamar a la gente, coordinar; hubo gente amiga mía que me dijo que no, muchos famosos me dijeron que no; y eso me hizo pensar si dejarlo o seguir, pero hubo muchas mujeres que decían que les gustaba lo que estaba haciendo. Fue muy chévere y la pase súper bien. Seguiré con ellos, pero no diario” expresó la comunicadora.

Precisamente, la tenacidad y a determinación caracterizan a la bella Selinee. Asimismo, la honestidad y la transparencia, aunque estas últimas le han traído muchos inconveniente y problemas, pues “a muchas personas no les gusta que uno sea honesto y claro, pero prefiero ser así que ser hipócrita. Eso me ha quitado a muchas personas de mi camino que me ha dolido, pero están los que tienen que estar”

Actualmente la comunicadora se encuentra muy activa en redes sociales y en la radio a través del programa que comprarte con el reconocido Charlie Marioti, en la emisora Rumba de 12:00m a 2:00pm.

La trayectoria de Selinee Méndez

Siendo tan versátil y permeable, la comunicadora tiene un amplio campo de participación, entre las que se encuentra la radio, a televisión y otros. Ha destacado a través de su impecable trabajo con personalidades importantes el medio como Fernando Jasbun, Tania Báez, Roberto Salcedo, Joel López, Evely Betancourt y Carlos Batista.

Asimismo, a través de su academia de modelaje ha formado a personalidades que hoy tienen éxito en los medios de comunicación dominicanos, lo cual es razón de satisfacción y orgullo para la comunicadora.

La producción de eventos es una aptitud que también ha desarrollado Selinee Méndez. Sin embargo, actualmente no está muy activa en esta área; pues dentro de los desafíos de una mega producción, la parte más financiera tiene muchísimo peso, “esos eran presupuestos que se hacían en dólares y es difícil actualizarlos. Muchos productores toman el dinero de presupuesto para otras cosas, tienen el descaro de irse de viaje y montar fotos quedando insolventes con las personas”.

Vida personal

Selinee Méndez tiene tres hijos fruto del matrimonio con el productor de televisión y espectáculos René Brea. Se trata de Ariel Adolfo, Maia Selinée y Valentina Rosell, quienes actualmente están distanciados de las inclinaciones artísticas. De manera específica se conoció que Ariel Adolfo se encuentra más inclinado al área del deporte.