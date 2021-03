Un negocio millonario llamado Only Fans

La plataforma se popularizó durante el confinamiento. Ahora es una fuente de sustento para sus 750 mil creadores.

Seguramente has oído hablar de Only Fans, la plataforma que se ha convertido en un acontecimiento virtual gracias a sus 60 millones de usuarios y 750.000 creadores de contenido, entre los que se cuentan trabajadoras sexuales, bailarines, cantantes, músicos, comediantes, modelos e incluso celebridades como Bella Thorne, Cardi B, Tyga, Pia Mia, Safaree Samuels y Casanova. Pero, ¿Sabes cómo funciona?

¿Qué es Only Fans?

La apariencia de esta plataforma es parecida a la de una red social; con esto queremos decir que se nutre de contenido de calidad. Inicialmente fue pensada para que los fans de cantantes y personalidades famosas pudieran tener encuentros muy privados con aquellos artistas y celebridades a quienes admiran, a cambio de una recompensa económica. Sin embargo, Only Fans incrementó considerablemente su popularidad durante el confinamiento debido a la pandemia provocada por el Covid-19. Desde entonces, se ha convertido en una herramienta interesante para que personas con muchas características puedan ganar dinero.

Políticas de funcionamiento

El contenido audiovisual que permite alojar Only Fans solo puede ser visto por quienes pagan la suscripción a una cuenta determinada. Ese contenido exclusivo muchas veces es material explícito. Es decir, desde fotos, hasta escenas, mensajes íntimos y vídeos caseros con contenido sexual o erótico.

Las políticas de uso de Only Fans, establecen que la compañía se queda con el 20% de lo generado por el artista productor de ese contenido. Esto con el objeto de cubrir gastos de procesamiento de pagos, alojamiento web y costos asociados a la ejecución de la plataforma. El 80% restante es para el creador.

Existen diversas formas de generar contenido y, por consiguiente, obtener dividendos en Only Fans:

Por suscripciones. El creador fija una cuota mensual para que los interesados en ver su contenido paguen por ello. Only Fans establece un costo mínimo de suscripción de 4,99 dólares al mes; pero los artistas pueden incrementarlo a su conveniencia. La cantidad de suscriptores que permite la plataforma es ilimitada, pero Only Fans se queda con un importe fijo de 49,99 dólares al mes por tener abierta la suscripción. Por promociones. Los creadores pueden ofrecer diferentes descuentos para aquellos usuarios que decidan suscribirse por varios meses. Propinas. Los productores de contenido pueden mostrar fotos, videos o conversaciones privadas a los usuarios y recibir un pago especial o propina por parte de sus seguidores. En Only Fans la cantidad mínima de una propina son 5 dólares. No hay un monto máximo. Tampoco se limita la cantidad de propinas que un creador de contenido pueda recibir al mes. Sistema de referidos. Only Fans premia a los creadores que recomendaron la plataforma a otros amigos con un 5% de sus ingresos. Como es común en otros sistemas de referidos, las personas a las que recomendaron el servicio deben registrarse en la web utilizando la URL de referencia del creador.

Las ganancias que se obtienen no son nada despreciables. Por ejemplo, la actriz de Hollywood Bella Thorne ganó 2 millones de dólares el año pasado. Pero no importa si no eres Thorne. Una persona sin la reputación de esta actriz podría ganar en promedio unos 4 mil dólares en esta red. ¿Te atreverías a explorar esta posibilidad de lucro?