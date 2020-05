Uber requerirá uso de mascarilla en pasajeros y conductores

En un encuentro digital con periodistas, Uber indicó que las nuevas medidas de protección ante el coronavirus SARS-CoV-2 serán de obligado cumplimiento en casi la totalidad de sus mercados: EE.UU., Europa, México, Canadá y la mayor parte de Latinoamérica y Asia.

Aunque Uber ya recomendaba a sus conductores usar mascarilla, ahora exigirá que estos se hagan una autofoto y la compartan en la aplicación antes de que un pasajero se monte en el vehículo.

En cuanto a los pasajeros, si bien no se les obligará a tomarse una fotografía, Uber recomendó a los conductores que cancelen los viajes si estos no llevan la cara cubierta.

La empresa con sede en San Francisco (California, EE.UU.) también recomendó que se mantengan bajadas las ventanas del vehículo durante los trayectos para mejorar la circulación del aire, limitó el número de pasajeros que pueden montarse en un vehículo a tres y prohibió que ninguno de ellos ocupe el asiento del copiloto.

Uber anunció la semana pasada unas pérdidas de 2.946 millones de dólares entre enero y marzo, coincidiendo con el inicio de la pandemia mundial del COVID-19, unos números rojos tres veces mayores que los 1.016 millones que perdió en el mismo período del año pasado.

We’re announcing a range of new initiatives to help keep our community safe when riding and driving with Uber in the US:



🔘Face covers or masks are required for drivers & riders

🔘No front-seat passengers are allowed

🔘Added safety checklists

🔘New safety features in the app