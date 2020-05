OMS reitera el uso de mascarillas y guantes para evitar contagios de COVID-19

En este sentido, la OMS ha recordado que las mascarillas no son la solución contra el Covid-19: “Por sí solas no pueden detener la pandemia.

Los países deben continuar encontrando casos, testando, aislando y tratando cada caso y rastreando cada contacto”. Así, ha recordado que, “con o sin mascarilla”, hay evidencia de medidas que pueden evitar más contagios, como mantener la distancia, limpiarse las manos, toser o estornudar en el codo, y evitar tocarse la cara.

Pero para que estos artículos sean efectivos, su uso debe seguir ciertos protocolos. Diversas autoridades han exhortado e insistido a la población a adoptar las medidss de bioseguridad establecidas desde la OMS y a acatar el distanciamiento social y la cuarentena voluntaria.

In a little over 3 months, #COVID19 has changed the world in so many ways, bringing us closer together and reaffirming the importance of #HealthForAll.

This video shows the key moments so far as WHO works with partners worldwide to fight #coronavirus and save lives. pic.twitter.com/oYQV4DPbxa