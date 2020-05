Equipo científico en EEUU dice tener listo test de Covid19 simple y barato

El nuevo test de Covid19 se basa en una tecnología de edición de genes conocida como Crispr, y los investigadores estimaron que los materiales para cada prueba costarían alrededor de 6 dólares, según informó The New York Times.

Can the blood of recovered patients be used to protect others from #COVID19?



«Humanity is going to need layered defenses,» says @JHU_BDPs @ACasadevall1, chair of @JohnsHopkinsMMI.



«But I do believe that we’re going to beat this.» pic.twitter.com/xNMjr0CV5w