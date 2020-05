Estados Unidos rebasa los 71.000 muertos por COVID-19 tras sumar otros 2.333

Con este balance entregado a las 20.00 hora local Estados Unidos confirma ser el epicentro del continente con 24.596 contagios más que hace 24 horas y de 2.333 nuevas muertes.

Del total de casos confirmados se han recuperado 189.791, por lo que siguen activos 942.690.

Pese a que las cifras han bajado en los últimos días, el estado de Nueva York sigue siendo el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 321.192 casos confirmados y 25.073 fallecidos. Solo en la ciudad de Nueva York han muerto 19.107 personas.

A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 130.593 casos confirmados y 8.244 fallecidos, Massachusetts con 70.271 positivos por coronavirus y 4.212 muertos y el estado de Illinois, que ha reportado 65.889 positivos y 2.834 decesos.

Otros estados con un gran número de fallecidos son Michigan con 4.183, Pensilvania con 3.165 y Connecticut con 2.633.

El balance provisional de fallecidos en Estados Unidos -71.022- sigue por debajo de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes; pero ha superado ya los cálculos más optimistas que hizo “a posteriori” el presidente, Donald Trump, de entre 50.000 y 60.000 fallecidos.

