Uber despedirá a otros 3.000 empleados y cerrará 45 oficinas

Las restricciones a la movilidad y las medidas de distanciamiento social decretadas en gran parte del planeta en respuesta a la pandemia del COVID-19 han hundido el volumen de actividad de Uber.

A principios de mayo, Uber ya anunció que despediría a 3.700 empleados, a los que ahora se añaden estos 3.000 adicionales.

Además de los despidos, Khosrowshahi también indicó en su misiva, a la que tuvo acceso Efe, que está trabajando para “reestructurar” la empresa, centrarla en las actividades que constituyen “la esencia” de la compañía -el transporte de personas y la entrega de comida a domicilio- y abandonar otros proyectos.

Aunque en la carta no se especificó cuáles son los otros proyectos que Uber abandonará, informaciones periodísticas apuntaron a que el desarrollo de una línea de vehículos autónomos y la creación de una red de entrega de mercancías podrían ser dos de las áreas afectadas.

Con la reestructuración y los despidos, Uber estima que se ahorrará en torno a mil millones de dólares anuales, lo que generó ilusión entre los inversores e hizo que las acciones de la empresa se disparasen más de un 6 % hasta los 34,48 dólares por título a media sesión en Wall Street.

La pandemia mundial por el COVID-19 se está ensañando particularmente con la empresa de transporte compartido, que entre enero y marzo triplicó sus pérdidas y se ha visto forzada a retirar las proyecciones internas que apuntaban a alcanzar la rentabilidad a finales de este año.

We’re announcing a range of new initiatives to help keep our community safe when riding and driving with Uber in the US:



🔘Face covers or masks are required for drivers & riders

🔘No front-seat passengers are allowed

🔘Added safety checklists

🔘New safety features in the app