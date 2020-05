Twitter ofrece a sus empleados trabajar desde casa «para siempre» si quieren

“Si nuestros empleados tienen un rol y una situación que les permite trabajar desde casa y quieren continuar haciéndolo para siempre, lo haremos realidad”, señaló Twitter en un comunicado publicado en su página web.

Twitter, que tiene 35 oficinas en todo el mundo, incluyendo Nueva York, Londres y París, aseguró que los trabajadores que sí quieran regresar a los lugares físicos de trabajo lo podrán hacer probablemente a partir de septiembre.

“Si no, nuestras oficinas serán cálidas y acogedoras para ustedes, con algunas precauciones adicionales, cuando consideremos que es seguro regresar”, apuntó la empresa dirigida por Jack Dorsey.

Twitter anunció esta opción días después de que Alphabet Inc., la matriz de Google, comunicara a sus empleados que podrán regresar a sus oficinas de una manera “escalonada” a partir de junio, con la opción para algunos trabajadores de quedarse en casa hasta final de 2020.

Por su parte, Facebook señaló que “la mayoría” de sus empleados deberán trabajar desde sus domicilios hasta que este año termine.

A principios de marzo, Twitter ordenó a su personal en todo el mundo trabajar desde casa para reducir las posibilidades de contagio del COVID-19, enfermedad que ha provocado ya más de 80.000 muertos y 1,35 millones de casos en Estados Unidos.

“Estamos orgullosos de las primeras medidas que tomamos para proteger la salud de nuestros empleados y nuestras comunidades. Esa seguirá siendo nuestra principal prioridad a medida que trabajemos con las incógnitas de los próximos meses”, agregó la empresa en un mensaje dirigido a sus trabajadores.

Proud of the decisions we made to prioritize decentralization pre-COVID-19 that are allowing us to continue putting our employees first today. Whether you prefer to work from your kitchen or one of our offices there’s a place for you. #LoveWhereverYouWork https://t.co/6SoX5vrrUv